Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables après un récent rebond, l'accent étant mis sur les résultats des grandes entreprises

Futures: Dow en baisse de 0,02%, S&P 500 en baisse de 0,04%, Nasdaq en hausse de 0,03%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés proches de leurs niveaux records mardi, marquant une pause après le rebond de la séance précédente, les investisseurs se concentrant sur les résultats des grandes entreprises et sur la décision très attendue de la Réserve fédérale qui devrait intervenir plus tard dans la semaine.

Les participants au marché entament l'une des semaines les plus chargées de la saison des résultats du troisième trimestre, avec au moins 172 des sociétés du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats.

Des noms populaires tels que UnitedHealth UNH.N , UPS

UPS.N , Royal Caribbean RCL.N , D.R. Horton DHI.N , JetBlue

JBLU.O et PayPal PYPL.O , entre autres, devraient publier leurs résultats avant la cloche.

Les projecteurs seront braqués sur les mégacaps plus tard dans la semaine, lorsque Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient publier leurs résultats.

L'intelligence artificielle a été le rempart du rallye haussier de Wall Street qui a fêté ses trois ans ce mois-ci et les traders examineront attentivement la manière dont les entreprises monétisent la technologie alors que les dépenses continuent d'augmenter.

Les responsables de la Fed se réuniront plus tard dans la journée pour discuter des taux d'intérêt et des plans visant à mettre fin à la politique de "resserrement quantitatif " de la banque centrale, à laquelle le président Jerome Powell a fait allusion plus tôt. La banque centrale devrait annoncer son verdict mercredi.

Le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et forcé les traders à se fier à des communiqués privés et à des annonces d'entreprises.

Amazon et Paramount PSKY.O ont été les dernières entreprises à annoncer des licenciements, selon différentes sources. Par ailleurs, le rapport sur la confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi que les enquêtes des Réserves fédérales de Richmond et du Texas, devraient être publiés mardi.

La plupart des grandes maisons de courtage s'attendent désormais à ce que la banque centrale américaine abaisse les coûts d'emprunt de 50 points de base d'ici à la fin de l'année.

A 5:44 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a baissé de 10 points, soit 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 a baissé de 3 points, soit 0,04%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 6,75 points, soit 0,03%.

Parmi les principales valeurs en mouvement, le fabricant de licences de semi-conducteurs Rambus RMBS.O a chuté de 15 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices trimestriels .

NextEra Energy NEE.N a gagné 2,6 % après que la société d'énergie a conclu un accord sur l'énergie nucléaire avec Google GOOGL.O .

Qorvo QRVO.O a bondi de 10,2 % après qu'un rapport ait indiqué que Skyworks Solutions SWKS.O , son rival, avait eu des discussions au cours des derniers mois pour acheter le fabricant de puces pour smartphones.

Les investisseurs sont optimistes et pensent que le président américain Donald Trump conclura un accord commercial très attendu avec la Chine au cours de sa tournée en Asie.

Trump vient de signer un accord avec le Japon pour l'extraction et le traitement de minéraux critiques et de terres rares. Les actions cotées en bourse des sociétés minières de terres rares telles que Trilogy Metals TMQ.N et NioCorp Developments NB.O ont glissé de 1 % et 2,6 %, respectivement, et semblaient prêtes à prolonger les baisses de lundi après une trêve américano-chinoise suspendant les droits de douane et les restrictions à l'exportation sur les minéraux.

L'optimisme entourant les accords commerciaux a pesé sur les valeurs refuges telles que l'or et l'argent , qui ont connu une hausse récente. Les baisses ont exercé une pression sur les actions cotées aux États-Unis des mineurs de métaux précieux tels que Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N , qui ont perdu plus de 4 % chacun.