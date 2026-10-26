Les contrats à terme sur les actions américaines progressent légèrement alors que le prix du pétrole recule à l'approche d'une vague de publications de résultats

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,49%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq +0,25%

* Les entreprises de néocloud reculent après les prévisions de Musk concernant une restructuration du secteur

* Les géants du cloud Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

par Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé lundi, les cours du pétrole brut ayant reculé après la flambée de la semaine dernière, ce qui a redonné du tonus au marché en ce début de semaine dominé par la publication des résultats des entreprises et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants du cloud Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront suivis de près afin de déterminer si les investissements massifs dans l’IA portent leurs fruits.

Cette attention fait suite à un accueil mitigé réservé la semaine dernière aux résultats des méga-capitalisations liées à l’IA. Meta META.O a déçu ses investisseurs après avoir de nouveau revu à la hausse ses prévisions de dépenses annuelles en matière d’IA et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces investissements, tandis que Tesla

TSLA.O a également chuté après la publication de ses résultats .

« Une forte demande en IA ne suffit peut-être plus à elle seule. Les marchés veulent des preuves de monétisation, de marges et de flux de trésorerie », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Le secteur de l’IA a connu des difficultés ce mois-ci, alors que les craintes s’intensifient quant à la viabilité des dépenses liées aux centres de données, financées par l’endettement, face à la hausse des coûts d’emprunt.

Les entreprises de néocloud ont été parmi les plus durement touchées, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ayant chacune perdu plus de 30% de leur valeur boursière ce mois-ci.

Les actions de ces deux sociétés ont chuté d’environ 3% lors des échanges avant l’ouverture du marché lundi. IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont également reculé respectivement de 2,6% et 1,5%.

Elon Musk a déclaré dimanche dans un message publié sur X que les marchés avaient « pratiquement coupé tout accès au financement » aux entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA, et a prédit une consolidation du secteur des « néoclouds ».

SpaceX SPCX.O n'achètera aucun « néocloud », a-t-il déclaré, qualifiant cela d’« inutile ».

À 5 h 19 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 257 points, soit 0,49%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 23,25 points, soit 0,3%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 73 points, soit 0,25%.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé lundi, après que le S&P 500

.SPX a enregistré des pertes au cours des deux dernières semaines. Tesla a mené la hausse avec une progression de 2,1%.

Alors que les inquiétudes liées à la hausse des rendements obligataires et des coûts énergétiques, en lien avec les tensions au Moyen-Orient, ont secoué les marchés ces dernières semaines, les attentes restent élevées quant à une saison des résultats solide .

Les cours du pétrole brut ont légèrement reculé lundi après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois. Dimanche, des médiateurs qatariens se sont rendus à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS LA FED ET LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La décision de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, et une pause est largement anticipée après la hausse de septembre. Les opérateurs considèrent toujours qu’une hausse en décembre est tout à fait possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

L'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour septembre, sera publié jeudi. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2%, sera également publié cette semaine.

Par ailleurs, Wall Street se concentre de plus en plus sur les élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Parmi les titres les plus actifs en début de séance, les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis ont chuté après que le président Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche un quatrième mandat historique , un résultat surprenant qui a déjoué les sondages. L’ETF iShares Brazil

EWZ.P a plongé de 27,3%.

Surgery Partners SGRY.O a bondi de 20,9% à la suite d’informations parues dans la presse selon lesquelles le groupe de santé à but non lucratif américain Bon Secours Mercy Health serait en phase finale de négociations en vue d’acquérir une participation majoritaire dans l’opérateur de chirurgie.