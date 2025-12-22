Les contrats à terme sur les actions américaines progressent au début de la semaine de Noël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clearwater Analytics en hausse après l'opération de privatisation de 8,4 milliards de dollars

Honeywell prévoit une charge de 470 millions de dollars, les actions baissent

Futures en hausse: Dow 0,03%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,53%

(Mise à jour des prix tout au long de l'article et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les vacances sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine.

Une reprise des valeurs technologiques à la fin de la semaine dernière, stimulée par les prévisions exceptionnelles de Micron Technology MU.O et un rapport sur l'inflation favorable, a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, à inverser leurs pertes hebdomadaires. Le secteur technologique a été mis sous pression au début du mois en raison des inquiétudes concernant les valorisations excessives et l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle.

Le dernier rebond des actions a placé le S&P 500 et le Dow

.DJI à environ 1 % de leur record de clôture du 11 décembre.

Micron a progressé de 3,5 % dans les échanges avant bourse, tandis que d'autres fabricants de puces - Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et Advanced Micro Devices

AMD.O - ont gagné plus de 1 % chacun.

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac (Almanach des négociants en bourse) .

L'optimisme entourant l'IA, la résistance de l'économie américaine et l'assouplissement de la politique monétaire ont permis aux trois principaux indices d'enregistrer leur troisième année consécutive de hausse, le S&P 500 ayant progressé de plus de 15 %.

À 07:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 13 points, soit 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 22,5 points, soit 0,33% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 136,5 points, soit 0,53%.

Les volumes d'échanges devraient rester faibles cette semaine, le marché boursier américain fermant à 13h00 ET mercredi et étant fermé jeudi pour les vacances de Noël.

Cependant, des données économiques clés, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadales d'allocations de chômage, devraient être publiées cette semaine et pourraient influencer les attentes du marché concernant la politique monétaire américaine.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est achevée en novembre, selon des données publiées la semaine dernière, ce qui renforce les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine.

"Il y avait des questions sur la méthodologie des données étant donné la fermeture du gouvernement, mais l'impression était encore considérée comme assez faible pour rendre les réductions de taux de la Fed plus probables," ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

Parmi les autres mouvements, les mineurs de métaux précieux cotés aux États-Unis ont bondi, l'or XAU= ayant franchi pour la première fois le niveau de 4 400 dollars l'once et l'argent

XAG= ayant atteint un niveau record, propulsés par les attentes de réductions des taux américains et la poursuite de l'achat de valeurs refuges.

Les actions de Clearwater Analytics Holdings CWAN.N ont grimpé de 8,4% après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.

Honeywell HON.O a chuté de 1,2 % après que le conglomérat industriel a déclaré qu'il s'attendait à ce que enregistre une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre.

Parallèlement, la maison de courtage RBC a relevé sa note sur les secteurs américains des soins de santé et des services de communication de "poids du marché" à "surpondérer".