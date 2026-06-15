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Les contrats à terme sur les actions américaines progressent alors que les marchés saluent l'accord avec l'Iran
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,94%, S&P 500 +1,29%, Nasdaq +2,2%

* Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes progressent alors que les prix du pétrole reculent

* Paramount en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

* L'indice de volatilité du CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour des cours) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street ont bondi lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre en Iran et à rouvrir le détroit crucial d'Ormuz , faisant chuter les cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis trois mois.

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas les questions épineuses telles que le programme nucléaire iranien et le conflit entre le Liban et Israël. Le pacte devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

« Si l'annonce faite cette nuit d'un accord entre les États-Unis et l'Iran s'avère crédible et durable, cela devrait être considéré comme positif, tandis que les revers seront probablement perçus comme moins négatifs par les actifs risqués », a déclaré Max Kettner, stratège en chef multi-actifs chez HSBC Global Investment Research.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont progressé en pré-ouverture. Micron MU.O a bondi de 8,2% après que plusieurs courtiers ont relevé leur objectif de cours, tandis que Nvidia

NVDA.O a gagné 2,3%, Intel INTC.O a progressé de 3,1% et Marvell Technology MRVL.O a grimpé de 5,4%.

Les cours du brut ont chuté de plus de 4% pour atteindre leur plus bas niveau depuis mars à la suite de cette nouvelle, ce qui a profité aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux prix de l'énergie.

United Airlines UAL.O a progressé de 4,4%, Delta Airlines

DAL.O a gagné 4% et American Airlines AAL.O a progressé de 3,5%, tandis que Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp

CCL.N ont respectivement progressé de 4,3% et 3,6%.

Les analystes préviennent que les prix du Brent LCOc1 pourraient osciller autour de 80 dollars le baril malgré la résolution du conflit, alors que les flux énergétiques reprennent à travers le détroit et que les pays du Moyen-Orient restaurent leurs infrastructures endommagées.

Les données de la semaine précédente indiquaient que la hausse des coûts énergétiques se répercutait sur l'inflation à la consommation, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Réserve fédérale américaine lors de la réunion de politique monétaire prévue plus tard cette semaine.

Le rendement du bon du Trésorà deux ans de référence

US2YT=RR , reflétant les anticipationsde baisse des taux, a reculé de 7 points de base pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a chuté à 16,66, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, après avoir atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

La Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés en fin de semaine; toutefois, les traders s'attendent toujours à ce que la banque centrale relève ses taux d'au moins 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 4h45 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 480 points, soit 0,94%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 95,75 points, soit 1,29%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en hausse de 653,75 points, soit 2,2%.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont progressé de 5,6% après que la société dirigée par Elon Musk a clôturé son introduction en bourse spectaculaire avec une valorisation deplus de 2 000 milliards de dollars.

Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement de l'introduction historique de SpaceX au Nasdaq, qui a établi un nouveau modèle pour les entreprises et les bourses se préparant aux introductions en bourse géantes d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année.

Les trois indices ont terminé la semaine en hausse malgré la pression subie par les actions du secteur de l'IA en début de semaine. Les analystes ont souligné que la sensibilité du secteur technologique à la hausse des taux d'intérêt et le positionnement potentiel avant l'introduction en bourse de SpaceX avaient été les moteurs de la vague de ventes.

Cette semaine , l'attention se portera sur la première réunion du président de la Fed, Kevin Warsh, à la tête de l'institution, les investisseurs évaluant son style de communication et scrutant les projections économiques et de taux d'intérêt à la recherche d'indices sur l'évolution des taux.

Parmi les autres titres en vue , l'action Paramount Skydance

PSKY.O a gagné 4,7% après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

WBD.O par la société.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,9800 USD NASDAQ +2,25%
CARNIVAL CORP
29,160 USD NYSE +6,02%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 202,26 Pts Index Ex +0,70%
INTEL
124,5700 USD NASDAQ +6,51%
MARVELL TECH
279,7000 USD NASDAQ -0,36%
MICRON TECHNOLOGY
981,6100 USD NASDAQ -1,43%
NASDAQ Composite
25 888,84 Pts Index Ex +0,31%
NORW CRS LINE
19,445 USD NYSE +1,99%
NVIDIA
205,1900 USD NASDAQ +0,16%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,4700 USD NASDAQ -0,19%
Pétrole Brent
83,17 USD Ice Europ -6,69%
S&P 500
7 431,46 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 431,46 Pts CBOE +0,50%
SPACEX
160,9500 USD NASDAQ +19,22%
UNITED AIRLINES
115,5200 USD NASDAQ +2,58%
USA BENCHMARK 2A
4,104 Rates -0,76%
WARNER BROS RG-A
26,9800 USD NASDAQ +0,45%
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Pétrole Brent
83,07 -6,80%
CAC 40
8 447,41 +1,16%
TOTALENERGIES
72,98 -4,45%
HAFFNER ENERGY
0,3045 +10,53%
SOCIETE GENERALE
76,15 +3,75%
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