Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur progression

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont poursuivi leur progression jeudi, après la publication d'un rapport sur l'emploi moins bon que prévu, qui a tempéré les anticipations concernant les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 57 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 110 000. Le taux de chômage s'est établi à 4,2 %, conformément aux prévisions de 4,3 %.

À 8 h 30 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones gagnaient 196 points, soit 0,38%; les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 américain EScv1 progressaient de 30,5 points, soit 0,4%; et les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 180 points, soit 0,6%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))