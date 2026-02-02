Les contrats à terme sur les actions américaines chutent alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Contrats à terme en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,59%, Nasdaq 0,86%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi, alors qu'une chute violente des métaux précieux a déstabilisé les investisseurs au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques majeures.

L'or a chuté jusqu'à 6 % et l'argent jusqu'à 10 %, la bourse des matières premières CME Group ayant augmenté les exigences de marge pour les métaux précieux à la suite d'un plongeon historique vendredi. La déroute s'est propagée à l'ensemble des marchés, les investisseurs à effet de levier ayant été contraints de dénouer leurs positions pour répondre aux appels de marge.

Les cotations américaines des mineurs d'or et d'argent ont chuté dans les échanges de pré-marché. Newmont NEM.N a baissé de 2,2%, tandis que Barrick Mining B.N et Kinross Gold KGC.N ont baissé de 2,8% et 3,2%, respectivement.

Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont glissé de plus de 2,7% chacun.

La chute des métaux s'est accentuée la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale pour remplacer Jerome Powell en mai, une décision que les investisseurs ont largement considérée comme hawkish.

Les actions des sociétés énergétiques ont chuté alors que les prix du pétrole ont chuté de 5 %, après que Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade et apaisant les craintes de perturbation de l'approvisionnement. Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté de plus de 1,5 % chacun. O/R

À 05:29 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 117 points, soit 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 41 points, soit 0,59% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 222 points, soit 0,86%.

L'indice de volatilité VIX .VIX a grimpé à 19,11, oscillant près d'un plus haut de deux semaines après la période agitée de la semaine dernière déclenchée par des bénéfices mitigés des méga-capitalisations et une incertitude politique accrue découlant de la sélection de Warsh par Trump.

Les méga-capitalisations technologiques ont glissé dans les échanges de pré-marché, avec Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O en baisse de près de 2% chacun, tandis que Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont perdu 1,4% et 0,9%, respectivement.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont perdu plus de 0,8 % chacun.

Les investisseurs sont confrontés à une nouvelle semaine chargée en résultats technologiques, avec 128 sociétés du S&P 500 qui devraient publier leurs résultats, dont Alphabet, Amazon et AMD AMD.O .

La réaction du marché aux résultats de la semaine dernière a mis en évidence la diminution de la tolérance à l'égard des plans d'investissement coûteux, à moins que les entreprises ne puissent démontrer une accélération de la croissance.

Les actions de Microsoft ont connu leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi, après que les revenus du cloud ont déçu, accentuant la surveillance pour savoir si les investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'intelligence artificielle de l'industrie commenceront à générer des rendements significatifs.

Oracle ORCL.N a chuté de 3,7 % après que la société a déclaré qu'elle prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en dette et en actions cette année.

Les États-Unis sont entrés dans ce qui devrait être un bref shutdown samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord permettant de maintenir le financement d'un large éventail d'activités.

Les données économiques de cette semaine fourniront plusieurs points de contrôle sur la santé de l'économie américaine.

Les données du PMI manufacturier de janvier sont attendues plus tard lundi, suivies du PMI composite de S&P Global mercredi. Les indicateurs du marché du travail occuperont le devant de la scène plus tard dans la semaine avec le JOLTS, les demandes d'allocations chômage et le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi.