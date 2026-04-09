Les contrats à terme sur les actions américaines baissent sur fond de trêve fragile au Proche-Orient ; l'inflation en ligne de mire

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* Bourses à terme en baisse: Dow 0,39%, S&P 500 0,40%, Nasdaq 0,38%

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé jeudi après que les indices se soient redressés lors de la session précédente, alors que des fissures sont apparues dans le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ont tourné leur attention vers une lecture de l'inflation domestique plus tard dans la journée.

Le président américain Donald Trump a promis de maintenir les ressources militaires au Moyen-Orient jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu avec l'Iran et a mis en garde contre une escalade majeure en cas de non-respect, un jour après que les combats se soient poursuivis malgré le cessez-le-feu de mardi.

L'incertitude entourant les flux énergétiques à travers le détroit d'Ormuz a entraîné un rebond des prix du pétrole, qui sont toutefois restés inférieurs à 100 dollars le baril. Les actions américaines du secteur de l'énergie ont légèrement augmenté dans les échanges de pré-marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré mercredi leur plus forte hausse en une journée depuis plus d'une semaine, les marchés mondiaux se réjouissant du cessez-le-feu de deux semaines, tandis que le Dow Jones a connu sa plus forte hausse en un an.

"Alors que le pic de la crise est probablement derrière nous, et les marchés semblent penser que c'est le cas, il est peut-être encore trop tôt pour prendre agressivement des risques", ont déclaré les analystes de BCA Research.

"Avec des titres volatiles et une rhétorique changeante... Les flux d'Ormuz détermineront si une trêve fonctionne réellement. Les actifs à risque pourraient encore se redresser même si les attaques cinétiques se poursuivent, à condition qu'Hormuz montre des signes crédibles de réouverture."

À 04h55 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 187 points, soit 0,39%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 27,25 points, soit 0,40% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 95,25 points, soit 0,38%.

Jeudi, les investisseurs examineront les chiffres des dépenses de consommation personnelle pour le mois de février - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice PCE reste à 2,8%, inchangé par rapport à janvier.

Vendredi, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars volera la vedette aux investisseurs qui attendent de voir l'impact des prix élevés du pétrole, résultant du conflit, sur l'économie.

Une dernière lecture de la croissance économique au quatrième trimestre sera également suivie.

Les participants au marché monétaire n'évaluent qu'à environ 30 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2026, contre 56 % il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la banque centrale a montré qu'un groupe croissant de décideurs politiques a estimé le mois dernier que des hausses de taux pourraient être nécessaires pour contrer l'inflation qui continue de dépasser l'objectif de 2 % de la banque centrale, en particulier parce que la guerre a fait monter les prix.

Parmi les premiers marchés, les actions d'Applied Digital

APLD.O ont chuté de 6,7 % après que la perte nette du troisième trimestre de l'opérateur de centres de données se soit creusée par rapport à l'année précédente.