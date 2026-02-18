Les contrats à terme sur les actions américaines augmentent alors que les inquiétudes concernant la technologie s'estompent

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,3%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,7%

Nvidia gagne du terrain après avoir vendu des puces à Meta dans le cadre d'un accord pluriannuel

Palo Alto Networks chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed est attendu

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les valeurs technologiques ayant progressé en raison de l'apaisement des inquiétudes liées à l'IA, tandis que les investisseurs attendaient le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les marchés ont été volatils, le S&P 500 .SPX ayant terminé en hausse de 0,1% mardi après avoir chuté de 0,9% en début de séance. Le Nasdaq .IXIC et le Dow .DJI ont également connu des revirements similaires.

Les principaux indices de Wall Street ont été ébranlés ce mois-ci par des craintes de perturbations liées à l'amélioration rapide des outils d'IA qui touchent des secteurs allant des logiciels au camionnage.

Les valeurs technologiques liées à l'IA et les mégacapitalisations ont également perdu du terrain, les investisseurs cherchant des preuves plus solides que les investissements importants dans la technologie augmentaient de manière tangible les revenus et les bénéfices.

"In extremis, les risques de perturbation de l'IA pourraient saper la base de clientèle qui a soutenu la thèse des dépenses d'investissement des hyperscalers", a écrit Geoff Yu, stratégiste macro EMEA de BNY, dans une note.

"Le sentiment et les indicateurs de positionnement ayant commencé l'année près des sommets, il y a un risque que le repli se poursuive. Cependant, nous soulignons qu'un frein supplémentaire devra provenir d'autres formes de resserrement des marchés financiers."

Mercredi, la plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont augmenté dans les échanges de prémarché. Nvidia NVDA.O a augmenté de 2,3 % après que la société a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures.

D'autres mégacaps ont également progressé. Amazon.com

AMZN.O a augmenté de 1,6 %, tandis que Meta et Microsoft

MSFT.O ont légèrement progressé.

La publication du compte rendu de la réunion de janvier de la Fed, au cours de laquelle elle a maintenu son principal taux d'intérêt, est attendue plus tard dans la journée.

Selon l'outil FedWatch de la CME, les traders estiment à environ 63 % les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, la première avec des chances supérieures à 50 %.

Plus tard dans la semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - sera au centre de l'attention et devrait fournir des indications sur l'inflation et la façon dont elle pourrait avoir un impact sur les coûts d'emprunt.

À 07:11 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 167 points, soit 0,34%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 35,5 points, soit 0,52%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 179 points, soit 0,72%.

En ce qui concerne les bénéfices, lesactions d' Analog Devices ADI.O ont gagné 7 % après que le fabricant de puces ait

prévu des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Global Payments GPN.N a prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes , ce qui a fait grimper ses actions de 6 %.

Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 6,2 % après que l'entreprise de cybersécurité a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, signalant une augmentation des coûts liés aux récentes acquisitions visant à améliorer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.

Cadence Design Systems CDNS.O a grimpé de 7,7% après que le fournisseur de logiciels de conception de puces ait battu les estimations de revenus du quatrième trimestre.

New York Times NYT.N a augmenté de 3,6 % après que Berkshire Hathaway a annoncé un nouvel investissement dans l'entreprise de médias.

Le fabricant de disques durs Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk SNDK.O par le biais d'une vente secondaire d'actions, ce qui a entraîné une baisse de 3 % des actions de Sandisk.