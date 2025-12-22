Les contrats à terme sur les actions américaines augmentent à l'approche d'une semaine de travail écourtée

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,08%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,53%

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont entamé la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine.

La reprise des valeurs technologiques à la fin de la semaine dernière, stimulée par les prévisions de Micron Technology

MU.O et un rapport sur l'inflation favorable, a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice Nasdaq à dominante technologique .IXIC à inverser leurs pertes hebdomadaires. Le secteur technologique a été mis sous pression au début du mois en raison des inquiétudes concernant les valorisations excessives et l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle.

Le dernier rebond des actions a placé le S&P 500 et le Dow

.DJI à environ 1 % de leur record de clôture du 11 décembre.

Micron a progressé de 3,2 % dans les échanges avant bourse, tandis que d'autres fabricants de puces - Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et Advanced Micro Devices

AMD.O - ont gagné plus de 1 % chacun.

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac (Almanach des négociants en bourse) .

L'optimisme entourant l'IA, la résistance de l'économie américaine et l'assouplissement de la politique monétaire ont mis les trois principaux indices sur la voie d'une troisième année consécutive de hausse, le S&P 500 progressant de plus de 15 %.

À 6:12 a.m. ET, le S&P 500 e-minis EScv1 était en hausse de 24,75 points, soit 0,36%. Le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 était en hausse de 136,5 points, soit 0,53% et le Dow e-minis YMcv1 était en hausse de 38 points, soit 0,08%.

Les volumes d'échanges devraient rester faibles cette semaine, le marché boursier américain fermant à 13h00 ET mercredi et étant fermé jeudi pour les vacances de Noël.

Cependant, des données économiques clés, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, devraient être publiées cette semaine et pourraient influencer les attentes du marché concernant la politique monétaire américaine.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre, selon des données publiées la semaine dernière, ce qui renforce les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine.

Les opérateurs prévoient un assouplissement de 60 points de base d'ici à la fin de 2026, ou au moins deux baisses de taux de 25 points de base, selon les données compilées par LSEG. Toutefois, les investisseurs n'accordent que 20 % de chances à une baisse des taux dès janvier.

Parmi les autres mouvements, les mineurs de métaux précieux cotés aux États-Unis ont bondi, l'or XAU= ayant franchi pour la première fois le niveau de 4 400 dollars l'once et l'argent

XAG= ayant atteint un niveau record, propulsés par les attentes de baisses des taux américains et par la poursuite des achats de valeurs refuges.

Les actions de Clearwater Analytics Holdings CWAN.N ont grimpé de 7,6 % avant le marché après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus ait conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.