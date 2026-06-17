Les contrats à terme sur le S&P et le Nasdaq progressent légèrement avant la première réunion de Warsh

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* Contrats à terme: le Dow Jones stagne, le S&P 500 progresse de 0,11 % et le Nasdaq de 0,56 %

* Carmax en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre

* Les fabricants de puces électroniques rebondissent après la chute de la séance précédente

* Les chiffres des ventes au détail de mai et la décision de la Fed sont attendus plus tard dans la journée

(Mise à jour des cours) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant rebondi à l'approche de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale.

Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé mardi, après un fort rebond en début de semaine, alimenté par l’optimisme suscité par un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, qui a fait chuter les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Les responsables monétaires devraient maintenir les taux d'intérêt de l s inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de la réunion de la Fed de mercredi, alors qu'ils sont confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

La décision de la banque centrale américaine est attendue à 14 h 00 (heure de l’Est), et les investisseurs suivront de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed pour connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

« Nous nous attendons à ce que M. Warsh reste évasif lors de sa première conférence de presse. Notamment parce qu’il s’agit de sa première conférence de presse, et qu’il serait judicieux de ne pas s’éloigner trop des positions du comité », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

« Si M. Warsh évoque l’ (, le dé)t les pressions inflationnistes au-delà de la guerre, cela constituerait un signal accommodant pour le marché. »

Les traders s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l’année, mais tablent sur une probabilité de près de 43 % d’une hausse de 25 points de base en décembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les chiffres des ventes au détail du mois de mai doivent également être publiés à 8 h 30 (heure de l’Est).

À 7 h 04 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 9 points, soit 0,02 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 8,25 points, soit 0,11 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 167,5 points, soit 0,56 %.

Les actions américaines se sont largement remises de la chute enregistrée début juin, l’indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI ayant atteint des niveaux records lors des deux dernières séances consécutives, grâce à une économie américaine résiliente, à l’élargissement de la reprise au-delà des valeurs technologiques et à la baisse des cours du pétrole, qui ont soutenu le moral des investisseurs.

Les cours du pétrole ont oscillé près de leur plus bas niveau depuis trois mois, alimentés par l’espoir que l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran permette au pétrole de quitter le Golfe en passant par le détroit crucial d’Ormuz. O/R

Ce protocole d’accord, qui n’a pas encore été rendu public, prolonge de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu conclu en avril, afin de laisser le temps de mener des négociations en vue d’une trêve permanente.

Une certaine incertitude persistait toutefois après que le président américain Donald Trump eut déclaré que le protocole d’accord avec l’Iran n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre les bombardements s’il ne l’approuvait pas.

Les actions des fabricants de puces électroniques, notamment Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , ont progressé de 1,5 % à 3,5 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans l'IA et les fusées, a progressé de près de 3 % après avoir dépassé mardi la capitalisation boursière d'Amazon

AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée.

La-Z-Boy LZB.N a grimpé de 15,7 % après que le chiffre d’affaires et le bénéfice du quatrième trimestre de ce fabricant de meubles ont dépassé les estimations des analystes.

L' KMX.N de Carmax a progressé de 3,6 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes.