Les contrats à terme sur le S&P et le Dow Jones sont en hausse, les bénéfices de Lilly et de Super Micro atténuant les craintes concernant les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en hausse de 0,4%, S&P 500 en hausse de 0,3%, Nasdaq en hausse de 0,1%

Advanced Micro Devices en baisse suite à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

SMCI bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

Eli Lilly progresse après avoir prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations

(Mises à jour avec les prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme du S&P 500 et du Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, soutenus par les résultats positifs d'Eli Lilly et de Super Micro Computer, même si les investisseurs continuent de subir les pertes de la séance précédente, qui s'est soldée par une chute brutale des valeurs des logiciels et de l'informatique dématérialisée.

L'indice des logiciels et des services .SPLRCIS , qui regroupe plusieurs grandes sociétés de logiciels et d'informatique dématérialisée, a chuté pour la cinquième séance consécutive mardi, perdant plus de 12 % sur la période, sa plus forte série de pertes depuis mars 2020.

Les pertes reflètent les préoccupations persistantes sur la façon dont les progrès rapides de l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les modèles commerciaux de logiciels de longue date.

CrowdStrike CRWD.O , Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 9,4 %, après que la société ait prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel.

"AMD a fait état d'une bande affreuse, avec des technologies vendues et des questions sur les dépenses en matière d'intelligence artificielle qui ont entraîné un changement de sentiment dans l'espace", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

"Le mouvement était plutôt dû au fait que les traders ont pris du recul par rapport à un marché de l'IA ostensiblement encombré."

Mais les fortes hausses d'Eli Lilly LLY.N et de Super Micro Computer ont soutenu le marché. Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de 7,1 % après que la société ait prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street.

Les actions de Super Micro Computer SMCI.O ont bondi de 10,3 % après que la société a relevé ses prévisions de revenus annuels sur la base d'une demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'IA, les entreprises augmentant la capacité de leurs centres de données.

À 07h00 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 202 points, soit 0,41%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 21,25 points, soit 0,31% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 28 points, soit 0,11%.

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 1,3 % avant ses résultats, attendus après la clôture des marchés, tandis qu'Amazon AMZN.O a légèrement augmenté de 0,4 % avant la publication de ses résultats jeudi.

Les marchés scruteront les résultats des "Sept Magnifiques" à la recherche de preuves que les plans de dépenses massives en capital produisent le type de rendement qui justifie leurs valorisations élevées.

Dans le même temps, le marché de l'IA, de plus en plus encombré, a poussé les investisseurs à se tourner vers les petites capitalisations sous-évaluées et d'autres secteurs négligés du marché.

Le Russell 2000 .RUT à petite capitalisation et le S&P 400

.SP400 à moyenne capitalisation ont terminé en hausse de 0,3 % et de 0,2 %, respectivement, mardi. Le Russell 2000 était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de plus de 1 %, contre un léger recul pour le S&P 500.

La volatilité est restée élevée. La "jauge de la peur" de Wall Street, l'indice CBOE .VIX , était à 17,57 points, après avoir touché son plus haut niveau en deux semaines lors de la séance précédente.

Les actions d'Uber UBER.K ont chuté de 8,4% en prévoyant un bénéfice ajusté du premier trimestre inférieur aux estimations.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a signé un accord de dépenses dans la loi mardi, mettant fin à une fermeture partielle du gouvernement qui a entravé la publication de données clés sur le marché du travail cette semaine.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé la date de publication des données clés sur les emplois non agricoles et sur le JOLTS. En l'absence de ces données, les traders se concentrent désormais sur les chiffres de l'emploi national d'ADP pour le mois de janvier, qui sont attendus à 8h15 ET.

Les résultats des entreprises ont mis en évidence les tensions entre la hausse des coûts et la prudence des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique. Mondelez MDLZ.O a prévu une année en demi-teinte, avertissant que les augmentations de prix dissuadent les consommateurs soucieux des coûts dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Les actions du propriétaire de Cadbury ont chuté de 4,1 %.

Chipotle Mexican Grill CMG.O a chuté de 5,7 % après que la chaîne de burritos a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix des menus cette année, tout en prévoyant que les marges resteraient sous pression car les clients se détournent des restaurants.