Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse après que M. Powell a évoqué le risque d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,03%, S&P 500 0,16%, Nasdaq 0,31%

*

Lithium Americas grimpe en flèche après que l'administration Trump ait envisagé une prise de participation

*

ServiceNow progresse grâce à la mise à niveau de son courtier

(Mise à jour des prix) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les contrats à termeliés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs évaluant les commentaires mesurés du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et se tournant vers les données économiques clés prévues plus tard dans la semaine.

Alors que les chiffres récents indiquent une économie résiliente, les commentaires des responsables de la Fed ont suscité une certaine méfiance, en particulier sur le marché du travail. M. Powell a ajouté au ton prudent mardi, en notant que les prix des actifs semblaient assez bien évalués.

Il s'est toutefois abstenu de s'aligner sur l'un ou l'autre camp dans le débat en cours entre les décideurs de la Fed, certains poussant à des réductions plus agressives pour soutenir le marché de l'emploi, tandis que d'autres préconisent la retenue pour éviter de relancer l'inflation.

La présidente de la Fed a plutôt mis l'accent sur le délicat exercice d'équilibre auquel la banque centrale est confrontée pour gérer les risques d'inflation tout en s'attaquant aux signes d'affaiblissement du marché du travail.

À 07:04 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 14 points, ou 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11 points, ou 0,16%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 77,75 points, ou 0,31%.

Une réduction largement anticipée de 25 points de base de la part de la Fed la semaine dernière a contribué à propulser les actions, mais les investisseurs espèrent d'autres réductions cette année pour maintenir le rallye.

"La tendance est tellement à l'ultra dovishness que toute lacune dans les commentaires peut faire vaciller le sentiment", a déclaré dans une note Daniela Sabin Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com, une société de trading en ligne.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant aux valorisations excessives des actions dans certains secteurs. Selon les données de Charles Schwab, seulement 17 % des actions de l'indice de référence S&P 500 ont surperformé l'indice au cours des trois derniers mois, ce qui souligne l'étroitesse de l'éventail qui alimente l'élan.

Les investisseurs surveilleront les données sur les dépenses personnelles de consommation, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui devraient être publiées plus tard dans la semaine. Un résultat plus élevé que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un rythme d'assouplissement plus prudent, tandis qu'un résultat plus faible pourrait renforcer les paris sur des réductions supplémentaires.

Par ailleurs, les données sur le marché du logement attendues mercredi pourraient donner un ENQUÊTE de la demande des consommateurs et du sentiment des constructeurs, d'autant plus que les coûts d'emprunt élevés pèsent toujours sur l'accessibilité.

Le secteur a été sous pression pendant la majeure partie de l'année et tout signe de stabilisation pourrait influencer le sentiment général.

Les marchés pourraient également s'inspirer d'un discours de la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, pour savoir comment les responsables régionaux de la Fed interprètent les données et les signaux politiques les plus récents.

En ce qui concerne les actions, les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de63,5 % dans les échanges avant bourse après que Reuters a rapporté mardi que l'administration du président Donald Trump cherchait à une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans l'entreprise.Des pourparlers sont en cours pour discuter d'un prêt gouvernemental dépassant 2,26 milliards de dollars pour le projet de lithium Thacker Pass de la société avec General Motors

GM.N , qui a augmenté de 2,4%.

ServiceNow NOW.N a ajouté 2% après que Morgan Stanley ait relevé la note de l'éditeur de logiciels de "equal-weight" à "overweight".

Amazon AMZN.O a progressé de 1,3 % à la suite d'un rapport selon lequel Wells Fargo a relevé la note de la société de "poids égal" à "surpondéré".

Le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O a chuté de 1,2 % après que Morgan Stanley l'a rétrogradé de "surpondération" à "pondération égale".