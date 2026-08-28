Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq reculent après le rebond du secteur technologique ; on attend le discours de Warsh

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,11 %, le S&P 500 en baisse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,32 %

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement reculé vendredi, après que les prévisions exceptionnelles de Nvidia ont déclenché un rebond du secteur technologique lors de la séance précédente, tandis que les marchés attendaient avec impatience l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à Jackson Hole.

Tous les regards sont tournés vers le premier discours du président lors du rassemblement annuel de la Fed dans le Wyoming, les marchés étant prêts à scruter le moindre indice sur la manière dont la banque centrale compte aborder la politique monétaire dans un contexte de volatilité du marché obligataire et de données mitigées sur l’inflation ce mois-ci.

« M. Warsh n’a pas besoin de s’engager d’avance sur une hausse des taux en septembre à Jackson Hole. Il doit montrer que si l’inflation ne recule pas dans les semaines ou les mois à venir, cela suffira à justifier un resserrement », ont déclaré les analystes de StoneX.

« Cela permettrait de combler le fossé avec son comité et de préserver la flexibilité nécessaire pour ne pas relever les taux en septembre. Nous doutons qu’il apporte cette clarté. »

Jeudi, trois responsables de la Fed ont lancé des avertissements sur l’inflation , au moins deux d’entre eux réaffirmant leur position en faveur d’une hausse des taux d’intérêt.

Les acteurs du marché monétaire tablent sur une probabilité de 33 % d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, selon l’outil FedWatch du CME.

Sur les marchés, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia, valeur phare du secteur, qui laissaient entrevoir que la hausse alimentée par l’IA avait encore de beaux jours devant elle.

Néanmoins, ces hausses ont remis les principaux indices de Wall Street sur la voie d’une progression qui viendrait couronner une semaine mouvementée. Si ces gains se maintiennent jusqu’à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires eut malmené les actions.

Vendredi, Nvidia NVDA.O a reculé de 1 % en pré-ouverture, tandis que Micron Technology MU.O et Intel INTC.O affichaient chacune une baisse de 2,2 %.

Marvell Technology MRVL.O a perdu 8,6 % en raison de doutes quant au calendrier de comptabilisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

Par ailleurs, PayPal PYPL.O a chuté de 13,3 % après que Bloomberg News a rapporté jeudi qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner ses efforts pour racheter la société de paiement.

L'action Gap a progressé de 13,5 % après la nomination de Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d'Old Navy et la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels.

À 5 h 46 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 59 points, soit 0,11 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 4,75 points, soit 0,06 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 92,25 points, soit 0,32 %.

Vendredi, les marchés analyseront également les chiffres définitifs de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour le mois d'août, ainsi que le discours du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.