Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que les investisseurs se tournent vers l'introduction en bourse de SK Hynix et les risques au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,1 %, le S&P 500 en baisse de 0,2 %, le Nasdaq en baisse de 0,6 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé vendredi, mettant fin à une forte remontée de Wall Street, les investisseurs évaluant les tensions au Moyen-Orient et attendant avec impatience l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques.

Les principaux indices américains avaient clôturé en hausse lors de la séance précédente, portés par les gains des fabricants de puces. À la clôture de jeudi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étaient en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, le secteur de l’IA revenant sur le devant de la scène à l’approche de l’introduction en bourse très médiatisée de SK Hynix 000660.KS aux États-Unis prévue plus tard dans la journée de vendredi.

Le fabricant de puces mémoire a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars. Cette opération devrait constituer la deuxième plus importante levée de fonds au monde, derrière l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

« L’introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis arrive sans doute avec quelques mois de retard, car les actions des fournisseurs de puces mémoire ont reculé après une période faste en début d’année », a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

« Cependant, la demande pour cette introduction en bourse aux États-Unis s’est avérée plus forte que certains ne l’auraient prévu. Cela laisse penser que la remontée du secteur des puces mémoire a peut-être simplement marqué une pause plutôt que d’avoir atteint son apogée. »

Les fabricants de puces ont été parmi les principaux bénéficiaires de la hausse de cette année, tirée par l’intelligence artificielle (IA) et alimentée par les anticipations de dépenses massives dans les centres de données et les infrastructures d’IA. Mais les inquiétudes liées à des valorisations élevées et les prises de bénéfices ont récemment introduit de la volatilité dans le secteur.

Les valeurs des semi-conducteurs ont reculé lors des échanges avant l’ouverture, les fabricants de puces mémoire menant la baisse. Micron Technology MU.O a chuté de 3,2 % après avoir progressé de 4,5 % lors de la séance précédente, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont reculé respectivement de 2,8 % et 2,7 %.

À 5 h 08 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 61 points, soit 0,12 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 12,25 points, soit 0,16 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 167,5 points, soit 0,56 %.

Les risques géopolitiques ont également maintenu les investisseurs sur le qui-vive après que les forces armées iraniennes ont lancé jeudi des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans les États du Golfe, en réponse aux frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran.

Cette nouvelle escalade a ravivé les craintes concernant l’impact inflationniste de la guerre.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi à l’émission « » qu’il ne s’attendait pas à ce que les hostilités au Moyen-Orient entraînent une hausse durable des prix de l’énergie d’ici la fin de l’année, tout en refusant de préciser comment il voterait lors de la réunion de politique monétaire de la Fed prévue plus tard ce mois-ci.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, doit témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants la semaine prochaine.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici fin 2026.

La saison des résultats devrait s'accélérer la semaine prochaine: les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 progressent de 24 % par rapport à l'année précédente, les entreprises technologiques étant le principal moteur de cette croissance, selon les données compilées par LSEG.

Les traders suivront également de près les résultats du deuxième trimestre de Delta Air Lines DAL.N avant l’ouverture de la Bourse.