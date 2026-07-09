Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement grâce à la hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; les tensions entre les États-Unis et l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,1 %, le S&P 500 progresse de 0,2 % et le Nasdaq de 0,7 %

* Levi Strauss recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

* Meta recule après l'annonce d'une production de puces IA prévue pour septembre

(Mise à jour des cours et des détails) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé jeudi, les hausses des valeurs du secteur des puces électroniques ayant contribué à compenser le regain de tensions géopolitiques après les nouvelles frappes américaines contre l’Iran , qui menaçaient de prolonger un conflit entamé il y a quatre mois et de maintenir la volatilité des marchés.

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran afin de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation. L'Iran a riposté en attaquant le Koweït et Bahreïn, aggravant ainsi un affrontement qui risque de faire dérailler les efforts de cessez-le-feu déjà fragiles.

Cette escalade est survenue quelques heures après que le président Donald Trump a déclaré qu’il considérait qu’un cessez-le-feu provisoire avec l’Iran était « terminé ».

Les contrats à terme sur le pétrole ont connu une forte volatilité, terminant en hausse d’environ 1 % après avoir reculé plus tôt dans la séance. Les cours avaient atteint mercredi leur plus haut niveau depuis deux semaines à la suite des déclarations de Donald Trump.

« Le chemin vers un accord de paix durable risque d’être semé d’embûches, avec des flambées périodiques de tensions susceptibles de déclencher des épisodes de volatilité sur les marchés. Mais nous pensons également que les deux parties ont toujours intérêt à maintenir le détroit d’Ormuz ouvert », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

En pré-ouverture, IBM IBM.N et Microsoft MSFT.O ont reculé respectivement de 3,8 % et 1,5 %. Selon un article, Starbucks SBUX.O aurait eu recours à l’intelligence artificielle pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ces deux entreprises. Ces baisses ont pesé sur les contrats à terme du Dow Jones.

D'autres titres du secteur des logiciels ont également reculé, ServiceNow NOW.N et Adobe ADBE.O perdant respectivement 3,8 % et 3 %.

Meta Platforms META.O a reculé de 1,2 % après que Reuters a rapporté, en citant une note interne, que la société prévoyait de fabriquer une puce d’intelligence artificielle à partir de septembre.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont apporté un certain soutien aux contrats à terme, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O progressant de 2,4 %.

Toutefois, le sentiment à l’égard des valeurs liées à l’IA a été mis sous pression ces derniers jours, sur fond d’inquiétudes quant à la pérennité d’un rebond qui a contribué à alimenter les hausses de Wall Street cette année, tandis que les tensions au Moyen-Orient continuaient de couver en arrière-plan.

À 7 h 36 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 69 points, soit 0,13 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,25 points, soit 0,15 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 198,5 points, soit 0,67 %.

La recrudescence des tensions a contraint les investisseurs boursiers à revoir à la baisse leur optimisme récent, selon lequel une résolution éventuelle de la crise pourrait soutenir les actifs risqués. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont clôturé la séance de mercredi en baisse, tandis que le Nasdaq

.IXIC a enregistré une légère hausse.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin , mais le compte-rendu publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait des arguments en faveur d’une hausse des coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir à leur niveau actuel.

« Même si les responsables de la politique monétaire devraient conserver leur position restrictive encore quelque temps, leur discours devrait commencer à s'assouplir dès qu'ils seront davantage convaincus que les effets d'inflation de second tour sont limités », a déclaré M. Haefele.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Les investisseurs suivront de près le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage, publié à 8 h 30 (heure de l’Est), à la recherche d’indices supplémentaires sur la santé de l’économie, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée.

L' LEVI.N de Levi Strauss a reculé de 4,4 %, alors même que le fabricant de jeans avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.