Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs se stabilisent

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,1 %, le S&P 500 progresse de 0,35 % et le Nasdaq de 0,69 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, même si la reprise des frappes au Moyen-Orient a largement freiné les investisseurs.

Les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 1 , 5 % à 3,9 % avant l'ouverture, rebondissant après la forte vague de ventes de vendredi qui a fait perdre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux fabricants de puces cotés aux États-Unis .

Les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire et les résultats décevants de Broadcom la semaine dernière ont fait craindre que le secteur ne connaisse une croissance trop rapide, incitant les traders à se retirer après une forte progression cette année.

« Nous ne pensons pas que les investisseurs perdront confiance dans les perspectives de l'IA », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

« Bien que les valeurs technologiques aient été sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes quant à la capacité à répondre aux attentes, les fondamentaux des entreprises restent solides. »

À 6 h 07 (heure de l'Est), les contrats e-mini S&P 500

EScv1 gagnaient 25,75 points, soit 0,35 %. Les contrats e-mini Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 200,75 points, soit 0,69 %, tandis que les contrats e-mini Dow YMcv1 reculaient de 47 points, soit 0,09 %.

Les chiffres de l'emploi pour le mois de mai, bien meilleurs que prévu , ont également contribué à la chute de vendredi, les traders anticipant des hausses de taux d'intérêt cette année. Les cours des contrats à terme sur taux d'intérêt laissent entrevoir une probabilité de 42 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group .

Le rapport sur les prix à la consommation de mai, publié mercredi, pourrait offrir aux investisseurs de nouvelles perspectives sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

Les cours du brut LCOc1 CLc1 ont grimpé de plus de 4 % pour dépasser les 95 dollars le baril, les nouvelles frappes israéliennes sur l'Iran et les récentes attaques contre le Liban ayant anéanti les espoirs d'une fin imminente de la guerre.

O/R

Les actions des compagnies aériennes américaines, notamment Southwest Airlines LUV.N et Southwest Airlines DAL.N , ont chuté de 2,4 % chacune, la flambée des prix du pétrole suscitant des inquiétudes quant à la hausse des coûts du carburant.

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 6,6 % avant l'ouverture, le fabricant de puces devant intégrer l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture des marchés le 22 juin.

Eli Lilly LLY.N a bondi de 4,1 % après que les résultats d'essais cliniques du laboratoire pharmaceutique ont montré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.