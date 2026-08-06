Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones restent stables alors que l'accord au Moyen-Orient est au centre de l'attention ; le secteur des semi-conducteurs recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,29 %, le S&P en hausse de 0,11 %, le Nasdaq en baisse de 0,52 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones sont restés stables jeudi après la hausse record enregistrée cette semaine, les investisseurs attendant des précisions sur un accord de paix au Moyen-Orient, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé, les prévisions optimistes de Western Digital et SanDisk n'ayant pas réussi à convaincre. La société de stockage de données Western Digital WDC.O a perdu 15 % et le fabricant de puces mémoire SanDisk

SNDK.O a chuté de 9 % en pré-ouverture, après avoir bondi respectivement de 200 % et 400 % cette année. Les deux entreprises prévoient un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

Les actions d’autres fabricants de puces, tels que Micron

MU.O , ont reculé de 3,5 %, tandis qu’Advanced Micro Devices

AMD.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ont chacune perdu plus de 1 %. Les « mégacaps » telles que Meta META.O et Amazon AMZN.O ont légèrement progressé, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a gagné environ 0,7 %, au lendemain d’une baisse de 4 % suite à l’annonce d’une refonte de la direction de sa division IA. Apple AAPL.O a progressé de 0,8 %.

SpaceX SPCX.O a progressé de 1,5 % à la veille de l’expiration du premier délai de blocage des actions du conglomérat spatial après son introduction en bourse. Le secteur plus large des valeurs liées à l’IA a montré des signes de ralentissement après une phase de hausse.

Les solides résultats publiés par les leaders technologiques au cours de cette saison de publication des comptes ont redonné confiance aux investisseurs quant à la rentabilisation des investissements dans l’IA, ce qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX et à l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine. Le Nasdaq .IXIC se trouve à environ 3 % de son plus haut historique. À 5 h 07 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 159 points, soit 0,29 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 8,25 points, soit 0,11 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 155,25 points, soit 0,52 %. Les cours du Brent LCOc1 ont évolué dans une fourchette étroite , avoisinant les 80 dollars le baril, les marchés étant à l’affût du moindre signe d’accord entre l’Iran et les États-Unis. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters. La Réserve fédérale suit de près les perspectives concernant les coûts de l'énergie, la plupart des responsables de la banque centrale se déclarant prêts à agir si les pressions sur les prix venaient à s'accentuer. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer sur la politique monétaire dans le courant de la journée.

Le président Kevin Warsh restant discret sur les orientations prospectives, les traders peinent à évaluer la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale.

Les probabilités d’un statu quo par rapport à une hausse des taux en septembre sont désormais presque à égalité, selon l’outil CME FedWatch. La semaine dernière, les traders tablaient sur une probabilité de 37 % que les taux restent inchangés, contre 63 % pour une hausse.

Un rapport publié à 8 h 30 (heure de l’Est) devrait indiquer que les demandes d’allocations chômage pour la semaine close le 1er août se sont élevées à 202 000, contre 197 000 la semaine précédente. L’attention se portera davantage sur les chiffres officiels de l’emploi non agricole pour le mois de juillet, attendus vendredi.

Les marchés attendent également les résultats de ConocoPhillips COP.N , Molson Coors TAP.N et Keurig Dr Pepper

KDP.O , entre autres.