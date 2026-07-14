Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones reculent alors que les résultats des grandes banques sont publiés en prévision des chiffres de l'IPC ; IBM en baisse

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,9 %, le S&P 500 de 0,2 % et le Nasdaq progresse de 0,4 %

* JPMorgan et Bank of America en baisse malgré une hausse de leurs bénéfices au deuxième trimestre

* IBM prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé mardi dans un marché agité, les investisseurs passant au crible les résultats des plus grandes banques de Wall Street, tandis que l'action IBM s'est effondrée après la publication de prévisions de chiffre d'affaires décevantes.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de juin, attendues à 8 h 30 (heure de la côte Est), devraient indiquer un ralentissement de l'inflation le mois dernier . Ce ralentissement pourrait toutefois ne pas rassurer les ménages et les marchés, les tensions au Moyen-Orient menaçant de faire remonter les coûts de l'énergie, ce qui maintient la Réserve fédérale en alerte.

« Les prix de l’essence ont déjà dépassé leurs niveaux de juin, ce qui signifie que le prochain rapport sur l’inflation affichera à nouveau une hausse. Les chiffres de l’IPC d’aujourd’hui pourraient donc avoir moins d’importance que la recrudescence des tensions géopolitiques », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Ces données seront suivies d’une intervention du président de la Fed, Kevin Warsh, qui doit présenter au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire à 10 h (heure de l’Est).

ZOOM SUR LES RÉSULTATS

L’action IBM IBM.N a chutéde 17,3 %en pré-ouverture après que la société de logiciels et de conseil a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations.

Les actions d’autres sociétés de logiciels ont suivi la tendance baissière d’IBM. Oracle ORCL.N a reculé de 2,3 % et Service Now NOW.N a chuté de 6,8 %. Accenture ACN.N et Adobe

ADBE.O ont respectivement perdu 8,5 % et 4,8 %.

Les résultats des grandes banques ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street.

JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N ont reculé respectivement de 2,7 % et 0,8 %, malgré l’annonce de bénéfices en hausse au deuxième trimestre.

Les investisseurs ont scruté ces résultats à la recherche de premiers indices sur la santé des entreprises américaines ainsi que d’indications sur l’orientation du marché. La saison des résultats pourrait s’avérer déterminante pour la reprise boursière de cette année , qui a fait grimper l’indice de référence S&P 500 .SPX d’environ 10 %.

À 7 h 14 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 448 points, soit 0,85 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 13,75 points, soit 0,18 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient quant à eux de 100,25 points, soit 0,35 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont regagné un peu de terrain après que l’indice à forte composante technologique

.IXIC a chuté de 1,6 % lundi.

Les investisseurs ont également été déstabilisés par les propos « hawkish » du gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui a déclaré lundi que la banque centrale pourrait devoir relever ses taux d’intérêt « à court terme » si l’inflation restait bien au-dessus de son objectif de 2 %.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilitéde 39 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed du 29 juillet.

Ces anticipations, combinées à une troisième nuit consécutive de frappes militaires américaines contre l’Iran et à la possibilité d’une taxe de 20 % sur les navires de fret transitant par le détroit d’Ormuz, ont incité les marchés à la prudence. Les contrats à terme sur le pétrole ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs se sont stabilisées après les fortes baisses de la séance précédente, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O progressant de 2,2%.