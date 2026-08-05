Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent légèrement, les espoirs liés au Moyen-Orient compensant le recul de SpaceX et d'AMD

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,21 %, le S&P 500 en hausse de 0,25 %, le Nasdaq en baisse de 0,07 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, portés par l'espoir d'une avancée décisive dans le processus de paix au Moyen-Orient, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq sont restés à la traîne, les prévisions optimistes de SpaceX et d'AMD n'ayant pas réussi à convaincre les investisseurs.

Le chiffre d’affaires de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle.

Mais l’action de l’entreprise de fusées a chuté de 10 % en pré-ouverture après que ses dirigeants ont signalé que la frénésie de dépenses sous-tendant ses ambitions démesurées était loin d’être terminée. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre entreprise d’Elon Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 0,8 %. Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a reculé de 8,1 %, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142 % enregistrée cette année.

L'action de son concurrent Nvidia NVDA.O , qui a sous-performé AMD cette année, a progressé de 1,9 %, également soutenue par les projets de SpaceX d'utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques, telles qu'Intel INTC.O et Micron, ont perdu 1,5 % chacune, tandis que les méga-capitalisations Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O sont restées stables, Wall Street marquant une pause après une série de hausses qui, au cours des dernières séances, avait propulsé l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice des valeurs vedettes Dow .DJI à des niveaux records. À 5 h 06 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 116 points, soit 0,21 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 19,75 points, soit 0,25 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient quant à eux de 20,5 points, soit 0,07 %. L'attention se porte également sur une enquête privée nationale sur l'emploi, attendue à 8 h 15 (heure de l'Est), qui pourrait donner des indications sur la santé du marché de l'emploi en juillet, en amont de la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi non agricole. Une enquête sur l'activité du secteur des services au cours du mois précédent est également attendue à 10 h (heure de l'Est). Les données ont globalement reflété une performance économique solide, mais l’incertitude persiste, les tensions au Moyen-Orient maintenant les coûts énergétiques à un niveau élevé et la Réserve fédérale ne fournissant aucune prévision concernant sa politique monétaire. Jeff Schmid, président de la Fed de Kansas City et membre sans droit de vote du Comité fédéral de l’open market, a déclaré mardi soir qu’une certaine forme d’ e de resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour ramener une inflation « trop élevée » à l’objectif de 2 %. Les déclarations de la gouverneure Lisa Cook et de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, seront scrutées à la loupe pour connaître leur point de vue sur les taux d’intérêt.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 58,4 % d’une hausse des taux en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group. Les valeurs des télécommunications, telles que Verizon VZ.N et AT&T T.N , ont chacune perdu plus de 2 %, tandis que T-Mobile

TMUS.O a reculé de 0,8 % après que SpaceX a dévoilé son ambition de développer un service mobile à part entière. Les résultats d’Uber UBER.N , d’Eli Lilly LLY.N , d’Honeywell

HON.N et de Kraft Heinz KHZ.O font partie de ceux attendus avant l’ouverture des marchés.

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