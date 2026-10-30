Les contrats à terme sur le Nasdaq s'effondrent alors que les résultats d'Amazon et d'Intel aggravent les difficultés liées aux dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,05%, S&P 500 -1%, Nasdaq -2,2%

* Intel recule après avoir annoncé une forte consommation de trésorerie

* Alphabet prolonge ses pertes au lendemain d'une chute record

par Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2% vendredi, alors qu'Amazon a laissé entendre que l'explosion de ses dépenses en intelligence artificielle était loin d'être terminée et qu'Intel a averti qu'il allait enregistrer une forte consommation de trésorerie cette année, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le coût croissant du développement de l'IA.

L'action Amazon.com AMZN.O reculait de 7,2% en pré-ouverture après que la société a annoncé une forte sortie de trésorerie au troisième trimestre et laissé entendre une nouvelle hausse de ses dépenses d'investissement l'année prochaine, venant s'ajouter à des dépenses déjà élevées.

“C’est un bon exemple de la façon dont le secteur de l’IA a évolué”, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

“À ce stade, le marché ne se contente plus de demander à quelle vitesse vous pouvez croître. Il demande ce que vous devez dépenser pour y parvenir.”

Le secteur de l’IA a récemment connu des turbulences, les investisseurs s’inquiétant des milliards que les géants de la tech ont investis dans le développement des infrastructures d’IA, alors qu’ils attendent des preuves de rendements plus solides.

Plusieurs entreprises ont fait appel au marché obligataire pour financer ces investissements, ce qui a amplifié les craintes selon lesquelles les dépenses financées par l’endettement deviendront plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

L’action d’Alphabet GOOGL.O a reculé de 0,9%, prolongeant ses pertes après une vague de ventes record lors de la séance précédente, lorsque la société mère de Google a annoncé des résultats décevants dans son activité de publicité sur les moteurs de recherche et une forte augmentation de ses sorties de trésorerie.

Meta META.O a fait état d’une consommation de trésorerie au cours du trimestre clos en septembre la semaine dernière. Microsoft MSFT.O , seule exception, a néanmoins levé 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire jeudi.

Intel INTC.O a chuté de 25% vendredi avant l’ouverture de la Bourse après que le fabricant de puces a averti qu’il allait épuiser ses liquidités cette année en raison d’un marché des PC atone, de goulots d’étranglement dans la production et de dépenses importantes pour accroître sa capacité de production.

Amazon et Intel sont sur le point de perdre ensemble environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière, si cette tendance se poursuit.

L’ensemble du secteur des semi-conducteurs était sous pression, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 2,5%, AMD AMD.O reculant de 7% et Broadcom AVGO.O perdant environ 4%.

Côté résultats, les géants de l’énergie Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N comptent parmi les grandes entreprises qui publieront leurs résultats avant l’ouverture de la Bourse.

À 04h04 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 25 points, soit 0,05%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 77,5 points, soit 1%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 640 points, soit 2,16%.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires, le secteur de l’IA ayant bénéficié d’un bref répit en début de semaine lorsque le laboratoire d’IA Anthropic a dévoilé son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis .

Sur une base mensuelle, cependant, les indices divergent: le Nasdaq s’apprête à enregistrer une baisse mensuelle après deux mois consécutifs de hausse, tandis que le S&P 500 et le Dow

.DJI devraient clôturer le mois sur une note positive.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 s’apprêtaient à enregistrer des hausses mensuelles, à l’exception des technologies .SPLRCT et des services de communication

.SPLRCL . Le secteur des services de communication s’apprête à connaître sa pire performance mensuelle depuis avril 2022.

Les inquiétudes concernant les conditions de crédit interviennent alors que la Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d’intérêt de plus de 50 points de base d’ici mi-2027, selon les données compilées par LSEG.

En début de semaine, la Fed a maintenu son taux directeur inchangé, comme prévu , bien que les analystes aient plutôt considéré cette décision comme une “pause”, la plupart s'attendant à ce que la banque centrale relève ses taux dès le mois de décembre.

Parmi les autres valeurs qui ont réagi rapidement, la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a chuté de 21,1% après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre.