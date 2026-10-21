Les contrats à terme sur le Nasdaq mènent la hausse, les résultats de SpaceX et Super Micro dynamisant les valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,12 %, S&P +0,27 %, Nasdaq +0,67 %

* Netflix recule en raison de prévisions décevantes

* AT&T recule malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

(Mise à jour des cours)

par Purvi Agarwal et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont mené la hausse mercredi, les résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer ayant relancé l'engouement pour l'IA, tandis que Netflix a reculé après que ses prévisions n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, a progressé de 7,2 % en pré-ouverture après que celui-ci a déclaré mardi qu’une fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O serait “une bonne idée”. SpaceX a également enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse. L’action Tesla a progressé de 1,4 %.

“Le secteur de l’IA recèle un potentiel de gains substantiels, car les infrastructures d’IA sont très gourmandes en capitaux, et SpaceX dispose de moyens supérieurs à ceux de nombreuses petites entreprises… Si la pression liée à l’IA s’intensifie, SpaceX pourrait absorber les activités d’infrastructure de ses concurrents plus modestes”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Mme Ozkardeskaya a ajouté qu’une fusion avec Tesla pourrait être une bonne idée si “les deux entreprises parviennent à démontrer que les synergies créent de la valeur pour chacune d’entre elles”, mais qu’elle pourrait être rejetée par les investisseurs si Tesla avait “tout intérêt à explorer des synergies en matière d’IA avec d’autres entreprises”.

D'autres valeurs du secteur spatial ont également progressé, Rocket Lab RKLB.O , Planet Labs PL.N et Intuitive Machines

LUNR.O enregistrant des hausses comprises entre 2,6 % et 3,9%.

EchoStar ECHO.O , qui détient des actions SpaceX, a progressé de 4,3 %.

Super Micro SMCI.O a bondi de 10,9 % après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire trimestrielles supérieures aux estimations de Wall Street, signe que la demande en matière d’IA restait solide.

Ses concurrents HPE HPE.N et Dell DELL.N ont respectivement progressé de 4,5 % et 5,5 %.

Ces résultats ont rassuré les investisseurs, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité du développement de l’IA avaient déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA la semaine dernière, l’opérateur de centres de données CoreWeave

CRWV.O se trouvant au cœur de la tempête. Son titre affichait une hausse de 2,5 % mercredi avant l’ouverture de la Bourse.

La plupart des fabricants de puces ont également progressé: Nvidia NVDA.O a gagné 2,1 %, Intel INTC.O a progressé de 2,3 % et Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 1,9 %.

Le secteur des semi-conducteurs a connu un mois marqué par la volatilité jusqu’à présent, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant enregistré huit séances consécutives de baisse, sa plus longue série de pertes depuis 18 ans.

Malgré un bref répit lundi, l’indice se négocie à son plus bas niveau depuis deux mois. Mardi, le Dow Jones a surpassé le S&P 500 et le Nasdaq grâce aux solides hausses enregistrées par les valeurs du secteur de la santé.

En revanche, Netflix NFLX.O a chuté de plus de 6,6 % après que le géant du streaming a publié des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes, quelques jours après avoir licencié 6 % de ses effectifs.

Les résultats de Meta META.O et de Tesla seront analysés après la clôture des marchés.

À 7 h 34 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 64 points, soit 0,12 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 20,75 points, soit 0,27 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 196,75 points, soit 0,67 %.

Avant l’ouverture, AT&T T.N a reculé de 3,5 % bien qu’elle ait dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéficespour le troisième trimestre .

Elevance Health ELV.N a progressé d’environ 1 % après que l’assureur santé a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Dans le même temps, les cours du pétrole sont restés élevés, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeant à près de 110 dollars le baril. O/R

Les données publiées la semaine dernière ont confirmé que les pressions sur les prix se répercutaient sur l’économie américaine et s’étaient étendues au-delà des produits énergétiques, ce qui renforce les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. La banque centrale se réunira la semaine prochaine.