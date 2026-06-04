Les contrats à terme sur le Nasdaq mènent la baisse après le recul de Broadcom

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* Contrats à terme: Dow en hausse de 0,24 %, S&P en baisse de 0,49 %, Nasdaq en baisse de 1,23 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont reculé jeudi, les résultats décevants de Broadcom ayant pesé sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs en actions ont marqué une pause après une forte remontée vers des niveaux records.

L'action Broadcom AVGO.O a chuté de 12,4 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces a également maintenu ses prévisions à long terme de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ses puces d'IA. Le titre, qui a grimpé de près de 55 % ce trimestre, pourrait perdre plus de 270 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se poursuivent tout au long de la séance.

“Broadcom constate que le simple fait d’atteindre, voire de dépasser légèrement, les prévisions ne suffit pas lorsque le marché lui impose des exigences aussi élevées”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

La remontée record de Wall Street s'est essoufflée cette semaine, mettant en péril la série de neuf semaines consécutives de hausse pour le S&P 500, alors que les investisseurs s'inquiétaient d'une nouvelle flambée des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Bien que les deux parties se soient mises d'accord sur un cessez-le-feu début avril, les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz n'ont guère progressé, ce qui menace de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et d'attiser l'inflation.

À 5 h 16 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 120 points, soit 0,24 %, tandis que les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 37 points, soit 0,49 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 376 points, soit 1,23 %.

Une enquête de l'ISM publiée mercredi a montré que le secteur des services américain s'était développé en mai. Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, attendues plus tard dans la journée, constitueront le dernier indicateur économique avant la publication vendredi du rapport mensuel plus complet sur l'emploi.

Ces données donneront au nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, un nouvel aperçu du marché du travail américain alors qu'il s'apprête à participer à sa première réunion de politique monétaire ce mois-ci, à un moment où les consommateurs américains sont mis à rude épreuve par les pressions sur les prix liées à la guerre en Iran.

Selon les données de LSEG, les traders estiment à 75 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l'année.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doivent également s'exprimer jeudi, lors de leurs dernières interventions avant la période de silence pré-réunion de la Fed.

Parmi les titres qui ont influencé le marché, CrowdStrike

CRWD.O a chuté de 10 % après que la société de cybersécurité a annoncé une hausse de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre.

Une tournée de présentation auprès des investisseurs pour SpaceX, dirigée par Elon Musk SPCX.O , débute jeudi en amont de son introduction en bourse le 12 juin. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars et la classerait parmi les 10 premières sociétés cotées aux États-Unis.