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Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent de 2 % alors que les prévisions de Micron et Qualcomm rassurent les investisseurs
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Contrats à terme: Dow Jones +0,13%, S&P 500 +0,71%, Nasdaq +2,06%

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de 2 % jeudi après que les prévisions optimistes des fabricants de puces Micron et Qualcomm ont mis en évidence une forte demande en infrastructures d’intelligence artificielle, ce qui a redonné confiance aux investisseurs vis-à-vis des valeurs technologiques.

Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont fait état d’une forte demande en infrastructures d’IA: leurs clients se sont engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer l’approvisionnement en puces mémoire de Micron, tandis que Qualcomm prévoit un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars lié aux centres de données d’ici 2029.

Les actions de Micron cotées en Europe MU.F ont progressé de 18,7%, et ces prévisions optimistes ont entraîné une forte hausse des valeurs technologiques en Asie et en Europe.

Les marchés mondiaux attendaient avec impatience les rapports financiers de ces deux sociétés afin d’évaluer si les valorisations de ces actions, ainsi que celles des concepteurs de puces, des hyperscalers et d’autres secteurs bénéficiant de l’essor général de l’IA, étaient justifiées.

Les actions de Micron et de Qualcomm cotées aux États-Unis ont bondi de plus de 200% et 50% rien que ce trimestre, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est en passe d’enregistrer son meilleur trimestre de son histoire, selon les données de LSEG.

Les inquiétudes des investisseurs concernant la hausse des dépenses financées par l’endettement et l’augmentation des coûts d’emprunt avaient pesé sur les valeurs technologiques ces dernières semaines, mais les prévisions optimistes de Micron ont contribué à apaiser ces craintes, bien que la société ait également annoncé son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement.

Le Nasdaq restait en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d’année. À 3h00 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 66 points, soit 0,13%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 52,75 points, soit 0,71%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 606,75 points, soit 2,06%.

L'attention se portera désormais sur l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, dont la publication est attendue plus tard dans la journée. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'il atteigne 4,1% en glissement annuel, soit plus du double de l'objectif de la banque centrale.

Face à la montée des pressions sur les prix, les opérateurs s'attendent à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base dès septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 848,90 Pts Index Ex +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
1 048,5100 USD NASDAQ -0,31%
NASDAQ Composite
25 476,64 Pts Index Ex -0,43%
QUALCOMM
197,4100 USD NASDAQ -3,29%
S&P 500
7 358,22 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 358,22 Pts CBOE -0,10%
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