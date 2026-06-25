Les Bourses européennes terminent dans le vert

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
Les marchés boursiers européens ont fini en hausse jeudi, au terme d'une séance marquée par les interrogations liées à la rentabilité des investissements dans l'IA et des valorisations des géants de la tech, après la publication des résultats du groupe américain Micron.
Paris a pris 0,55%, Londres 0,65%, Francfort 1,03% et Milan 0,28%.
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