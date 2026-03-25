Les contrats à terme sur le Canada augmentent, l'espoir d'une trêve au Proche-Orient stimulant l'optimisme

Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien ont grimpé mercredi dans le cadre d'un rallye de soulagement plus large sur les marchés mondiaux, les investisseurs s'accrochant aux signes de progrès dans le conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de juin sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 étaient en hausse de 1,2% à 06:18 a.m. ET (1018 GMT).

Les actions mondiales ont augmenté et le pétrole a chuté. Selon des informations, les États-Unis "chercheraient un cessez-le-feu d'un mois dans la guerre et *auraient envoyé" un plan en 15 points à Téhéran, soulevant l'espoir d'une percée qui pourrait aider à restaurer les approvisionnements en pétrole du Golfe.

Bien que l'armée iranienne ait nié avoir engagé des négociations avec Washington pour mettre fin à la guerre, la perspective d'une pause dans les hostilités a suffi à faire bouger les marchés.

Dans le secteur des matières premières, les prix de l'or ont augmenté grâce à la faiblesse du dollar, tandis que les prix du pétrole ont reculé en raison des espoirs d'un cessez-le-feu qui pourrait aider à normaliser les flux du détroit d'Ormuz, un point de passage critique pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. GOL/ O/R

Un recul des prix de l'énergie pourrait soulager les banques centrales, qui ont averti que les tensions géopolitiques pourraient raviver les pressions inflationnistes et compliquer les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les traders s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux lors de sa réunion d'avril, avec deux hausses prévues d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

L'indice composé S&P/TSX a enregistré lundi sa plus forte progression en une seule journée depuis cinq semaines, bien qu'il reste à 7,5 % de son record de clôture du 2 mars, lorsque les prix élevés du pétrole ont fourni un important effet de levier.

Les yeux seront tournés vers Dollarama DOL.TO après que la maison de courtage CIBC a fait passer le distributeur de "neutre" à "surperformant", tout en réduisant son prix cible.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))