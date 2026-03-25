 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les contrats à terme sur le Canada augmentent, l'espoir d'une trêve au Proche-Orient stimulant l'optimisme
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:28

Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien ont grimpé mercredi dans le cadre d'un rallye de soulagement plus large sur les marchés mondiaux, les investisseurs s'accrochant aux signes de progrès dans le conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de juin sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 étaient en hausse de 1,2% à 06:18 a.m. ET (1018 GMT).

Les actions mondiales ont augmenté et le pétrole a chuté. Selon des informations, les États-Unis "chercheraient un cessez-le-feu d'un mois dans la guerre et *auraient envoyé" un plan en 15 points à Téhéran, soulevant l'espoir d'une percée qui pourrait aider à restaurer les approvisionnements en pétrole du Golfe.

Bien que l'armée iranienne ait nié avoir engagé des négociations avec Washington pour mettre fin à la guerre, la perspective d'une pause dans les hostilités a suffi à faire bouger les marchés.

Dans le secteur des matières premières, les prix de l'or ont augmenté grâce à la faiblesse du dollar, tandis que les prix du pétrole ont reculé en raison des espoirs d'un cessez-le-feu qui pourrait aider à normaliser les flux du détroit d'Ormuz, un point de passage critique pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. GOL/ O/R

Un recul des prix de l'énergie pourrait soulager les banques centrales, qui ont averti que les tensions géopolitiques pourraient raviver les pressions inflationnistes et compliquer les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les traders s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux lors de sa réunion d'avril, avec deux hausses prévues d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

L'indice composé S&P/TSX a enregistré lundi sa plus forte progression en une seule journée depuis cinq semaines, bien qu'il reste à 7,5 % de son record de clôture du 2 mars, lorsque les prix élevés du pétrole ont fourni un important effet de levier.

Les yeux seront tournés vers Dollarama DOL.TO après que la maison de courtage CIBC a fait passer le distributeur de "neutre" à "surperformant", tout en réduisant son prix cible.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
18,050 CAD TSX 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 878,50 USD LME -0,11%
DOLLARAMA
168,660 CAD TSX 0,00%
Or
4 546,51 USD Six - Forex 1 +1,66%
Pétrole Brent
99,46 USD Ice Europ -0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 11:28:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank