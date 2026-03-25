Ski alpin: Shiffrin remporte le classement général de la Coupe du monde pour la 6e fois et égale le record de Moser-Pröll

Coupe du monde FIS de ski alpin - Slalom féminin

La légende américaine Mikaela Shiffrin ​a remporté mercredi en Norvège le classement général de la Coupe du ​monde de ski alpin pour la sixième ​fois, égalant le record ⁠féminin de l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll ‌établi dans les années 1970.

La skieuse de 31 ans n'avait ​besoin que ‌d'une place dans le top ⁠15 lors de la dernière épreuve de la saison, le slalom ⁠géant de ‌Lillehammer. Dix-septième de la première ⁠manche, elle a assuré la ‌11e place grâce au septième ⁠chrono de la deuxième manche.

L'Allemande ⁠Emma Aicher, ‌12e mercredi, termine deuxième du classement ​général, 87 ‌points derrière Mikaela Shiffrin.

La skieuse américaine aux 110 victoires ​en Coupe du monde, un record, avait déjà remporté ⁠le gros globe de cristal en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023.

(Rédigé par Alan Baldwin à Londres, version française Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)