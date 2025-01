"Les contrats à terme sur le café arabica ont encore grimpé" (Mirabaud)

Par ailleurs, l'offre limitée sur le marché mondial du robusta et la forte demande soutenue exercent une pression supplémentaire sur les prix de l'arabica.

"Le 21 janvier, Conab (entreprise publique au Brésil qui dépend du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire) a estimé la récolte brésilienne de café de 2024 à 54,2 millions de sacs de 60 kg, soit une baisse de 1,6% par rapport à 2023. La production d'arabica a augmenté de 0,2% pour atteindre 39,6 millions de sacs, soit une hausse de 1,8% par rapport à la récolte précédente, malgré des conditions météorologiques défavorables dans le Minas Gerais pendant le développement de la culture", explique, en outre, John Plassard.

(AOF) - "Préparez-vous à bientôt payer plus cher votre expresso. En effet, les contrats à terme sur le café arabica ont encore grimpé pour atteindre environ 3,45 dollars la livre, établissant un record pour un prix de clôture, alimenté par des inquiétudes sur l'offre au Brésil, principal producteur, avec des précipitations inférieures à la normale dans les principales zones de culture", a affirmé dans une note John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

