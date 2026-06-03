Les contrats à terme sur l'indice S&P et le Dow Jones reculent légèrement en raison de l'impasse au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Marchés à terme: le Dow Jones recule de 0,35 %, le S&P de 0,11 % et le Nasdaq progresse de 0,14 %

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Publication de l'enquête S&P Global sur l'industrie manufacturière et les services, et de l'indice ISM des services

(Mise à jour avec les cours) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le S&P et le Dow ont légèrement reculé mercredi, s'essoufflant près de leurs plus hauts niveaux historiques, alors que la hausse des prix du pétrole pesait sur le moral des investisseurs, la recrudescence du conflit au Moyen-Orient laissant entrevoir peu de progrès dans les efforts visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis des mois.

Les contrats à terme sur le Brent ont grimpé de plus de 2 % à 98,30 dollars le baril après qu'une attaque de missiles iraniens a endommagé l'aéroport du Koweït et que l'armée américaine a mené des frappes près du détroit d'Ormuz, augmentant le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement qui pourraient attiser l'inflation générale.

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« Il n'est dans l'intérêt ni des États-Unis ni de l'Iran de revenir à des combats et à des bombardements. Notre scénario de base reste que nous nous dirigeons vers un accord, même s'il s'agit d'un compromis pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz », a écrit Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, dans une note.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'Iran avait accepté de ne pas se doter de l'arme nucléaire.

Les espoirs d'une fin de la guerre, associés à une série de résultats d'entreprises optimistes, ont soutenu la remontée de Wall Street vers des niveaux records.

Les marchés ont également été stimulés par des développements récents qui ont renforcé les anticipations d’une dépense soutenue en matière d’IA.

En début de semaine, Nvidia NVDA.O a lancé de nouvelles puces pour PC, tandis que Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont dépassé les prévisions de bénéfices et qu’Alphabet a déclaré GOOGL.O qu’il prévoyait de lever 80 milliards de dollars pour financer son expansion dans l’IA.

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 11,4 % en pré-ouverture pour dépasser les 290 milliards de dollars de capitalisation boursière, prolongeant ses gains au lendemain de la déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

L' AVGO.O de Broadcom a progressé de 2,5 % avant la publication du rapport trimestriel de la société prévue après la clôture du marché. Ces résultats constitueront le prochain test décisif de la dynamique portée par l'IA, l' de la société ayant progressé de 14 % au cours des quatre dernières séances.

SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action avant sa tournée de présentation visant à lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Cette introduction en bourse est le fer de lance d'une vague de sociétés privées de premier plan qui s'apprêtent à tester les marchés publics, notamment Anthropic et OpenAI, après des années de faible activité en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations.

À 6 h 25 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 181 points, soit 0,35 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 8,5 points, soit 0,11 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 42,25 points, soit 0,14 %.

Les trois principaux indices boursiers ont clôturé à des niveaux records mardi, le S&P 500 terminant pour la première fois au-dessus de 7 600 points.

Les investisseurs attendent les prochaines données économiques, notamment les enquêtes de S&P Global sur l'industrie manufacturière et les services ainsi que l'indice ISM des services, avant la publication vendredi du rapport très attendu sur le marché du travail, qui pourrait influencer les anticipations en matière de politique monétaire.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec des probabilités croissantes d'une hausse de 25 points de base en octobre ou en décembre.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est engagé à suivre « les meilleures traditions de la Fed » dans une note adressée au personnel au début de son mandat de quatre ans.

Parmi les autres titres en mouvement, les gestionnaires d'actifs ont reculé après que le fonds suisse Partners Group

PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars.

KKR KKR.N et Blackstone BX.N ont reculé respectivement de 5,8 % et 3,9 %, tandis que Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont chuté d'environ 3 % chacun.

Gamestop GME.N a progressé de 9,1 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.