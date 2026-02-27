Les contrats à terme sur actions américaines reculent en raison des craintes liées à l'IA, le Nasdaq se prépare à une forte baisse mensuelle

Bourses à terme en baisse: Dow 0,55%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,31%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, l'inquiétude croissante liée à l'IA pesant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq étant confronté à sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, et les investisseurs attendant des données clés sur l'inflation plus tard dans la journée.

Les valeurs technologiques ont connu d'énormes turbulences ce mois-ci en raison des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, alors même que les investisseurs s'interrogent sur les retombées des dépenses massives consacrées à la technologie de l'intelligence artificielle.

L'incertitude entourant les tarifs douaniers a également alimenté la volatilité après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la semaine dernière la plupart des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump l'année dernière. En réponse, M. Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % qui est entré en vigueur mardi.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,4 % dans les échanges avant bourse après avoir glissé de plus de 5 % au cours de la séance précédente malgré de solides bénéfices , signe que le sentiment de risque pour tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle reste fragile.

Zscaler ZS.O a perdu 9,1 % après que l'entreprise de sécurité en nuage ait annoncé une perte nette plus importante au deuxième trimestre, tandis qu'Intuit INTU.O a chuté de 3,6 % après que l'entreprise de logiciels financiers ait prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour le troisième trimestre.

Les actions du secteur des logiciels ont été ébranlées en début d'année par les craintes de perturbations induites par l'IA à l'échelle de l'industrie. Les sociétés de courtage financier, l'analyse de données et les services juridiques, les services immobiliers et le transport routier sont également durement touchés par les craintes liées à l'IA.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré des pertes au cours de la dernière séance, avec le Nasdaq clôturant sous sa moyenne mobile de 50 jours pour la 17e séance consécutive. La moyenne mobile suivie de près est considérée comme un indicateur de la tendance à moyen terme.

En ce qui concerne les données économiques, l'indice des prix à la production de janvier, qui doit être publié avant la cloche, pourrait donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

A 06:00 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 271 points, soit 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 24,75 points, soit 0,36%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 78 points, soit 0,31%.

La plupart des valeurs à forte capitalisation et des valeurs de croissance ont baissé. Les titres de puces, dont AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont également reculé.

Netflix NFLX.O a gagné 7,4 %, les investisseurs ayant salué sa décision de quitter le combat pour Warner Bros Discovery WBD.O , qui a chuté de 2 %, tandis que Paramount Skydance PSKY.O a progressé de 7,8 % après avoir remporté la course pour certains des actifs télévisuels et cinématographiques les plus prisés au monde.

Block XYZ.N a bondi de près de 19 % après que la société de paiement a déclaré qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses activités.

Dell DELL.N a grimpé de 10,6 % après que le fabricant de PC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 et qu'il a promis de restituer plus de liquidités aux actionnaires.

Duolingo DUOL.O a chuté de près de 25 % après que l'application d'apprentissage des langues ait prévu des réservations inférieures aux attentes pour le premier trimestre et l'année 2026.