Les contrats à terme sur actions américaines progressent légèrement après les ventes massives, le conflit au Moyen-Orient restant au centre des préoccupations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,34%, S&P 500 0,41%, Nasdaq 0,38%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont débuté la semaine de vacances par des gains lundi, après les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant l'impact de l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

La milice Houthi du Yémen, soutenue par l'Iran, est entrée dans la guerre au cours du week-end et de nouvelles troupes américaines sont arrivées au Moyen-Orient alors que le président Donald Trump a déclaré vouloir "s'emparer du pétrole en Iran" dans une interview au Financial Times.

Néanmoins, les investisseurs ont été réconfortés par les commentaires de Donald Trump selon lesquels les États-Unis et l'Iran se sont rencontrés "directement et indirectement" et le Pakistan, agissant en tant qu'intermédiaire, a déclaré que des "discussions significatives" pourraient avoir lieu dans les jours à venir.

"Le marché est aux prises avec deux grandes inconnues qui se nourrissent directement l'une l'autre: quand les flux de pétrole reprendront dans des volumes significatifs et à quel niveau de prix le pétrole passera d'une histoire d'inflation à une histoire de récession", a déclaré Stefan Koopman, stratège macroéconomique principal chez Rabobank.

Stefan Koopman a également déclaré que la saisie de l'île iranienne de Kharg ne ferait qu'étouffer la capacité d'exportation de l'Iran et pousserait les prix mondiaux du pétrole à la hausse.

Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté lundi et les valeurs énergétiques ont progressé avec Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en hausse d'environ 1,4 % chacun dans les échanges de pré-marché.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé leur cinquième semaine consécutive dans le rouge vendredi, et le Dow Jones a confirmé qu'il était en territoire de correction après avoir clôturé plus de 10% en dessous de son record.

Le Nasdaq et le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation, ont également confirmé qu'ils étaient en territoire de correction depuis le début de la guerre. L'indice de référence S&P 500 est à un peu plus de 1 % du territoire de correction.

La maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", mais a déclaré que les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines avaient dépassé le reste du monde depuis le début du conflit, ce qui indique que les États-Unis pourraient redevenir une valeur refuge pour les investisseurs.

À 05:25 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 156 points, soit 0,34%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 26 points, soit 0,41% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 87,75 points, soit 0,38%.

Les marchés américains seront fermés vendredi pour le Vendredi saint.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, mettant les banques centrales dans une situation délicate en ce qui concerne les taux d'intérêt.

Les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, contre deux réductions avant le début de la guerre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Une multitude de données sur le marché du travail, y compris les chiffres de la masse salariale non agricole pour le mois de mars, devraient être publiées cette semaine et pourraient fournir davantage d'informations sur la santé de l'économie.

Les commentaires du président de la Fed Jerome Powell et du président de la Fed de New York John Williams plus tard dans la journée seront également analysés.

Les actions des producteurs d'aluminium ont grimpé avant la cloche alors que les prix du métal s'échangeaient autour des sommets de quatre ans. Alcoa AA.N et Century Aluminum CENX.O ont gagné 8,4% et 7,2%, respectivement.