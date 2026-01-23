Les contrats à terme sur actions américaines baissent alors qu'Intel chute et que les inquiétudes géopolitiques persistent

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,23%, Nasdaq 0,35%

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé vendredi, signalant une deuxième semaine consécutive de baisse pour le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les actions d'Intel ont plongé après des prévisions décevantes, tandis que les tensions géopolitiques persistantes ont pesé sur le sentiment.

Les actions ont rebondi au cours des deux dernières séances après la forte chute de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens jusqu'à ce que Washington soit autorisé à acheter le Groenland.

Bien que M. Trump soit revenu sur ses menaces de droits de douane et ait exclu de prendre le Groenland par la force, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, semblent toujours prêts à terminer la semaine sur des pertes.

L'or XAU= , valeur refuge, a atteint un niveau record, preuve supplémentaire de l'aversion au risque qui prévaut parmi les investisseurs. GOL/

À 5:57 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 16,25 points, ou 0,23%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 91 points, soit 0,35%, et le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 117 points, soit 0,24%

Les actions d'Intel INTC.O ont chuté de 13,6 % dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de puces a prévu des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, déclarant qu'il avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi d'environ 50 % depuis le début de l'année.

De nombreuses actions des "Sept Magnifiques", dont Apple

AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft MSFT.O , devraient publier leurs résultats la semaine prochaine. Compte tenu de leur poids dans les indices, leurs perspectives seront suivies de près pour voir s'il reste du jus dans les histoires de croissance qui, jusqu'à présent, ont justifié leurs valorisations élevées.

Stimulés par la vigueur de l'économie américaine et les prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année, les gains du marché se sont étendus au-delà des mégacapitalisations à d'autres secteurs du marché boursier. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT et l'indice Dow Jones des transports .DJT ont tous deux atteint des records jeudi.

Après la publication de quelques données économiques meilleures que prévu jeudi, les investisseurs attendent les enquêtes sur l'activité des entreprises de S&P Global pour janvier et les données sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan plus tard dans la journée.

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt dans la fourchette 3,5 %-3,75 % à l'issue de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

M. Trump, qui a critiqué Jerome Powell pour avoir attendu trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt, a déclaré qu'il annoncerait bientôt son choix pour le prochain président de la Fed.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Intuitive Surgical

ISRG.O a augmenté de 3,7 % après avoir battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives.

Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent telles que Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont augmenté respectivement de 2 % et de 0,7 %, alors que les prix de l'argent XAG= ont atteint des niveaux record et se sont approchés de la barre des 100 dollars l'once pour la première fois.