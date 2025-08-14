Les contrats à terme font une pause après des gains constants à Wall St, les données économiques sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures: Dow inchangé, S&P 500 en baisse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,06%

*

Le marché prévoit une baisse des taux de 25 points de base en septembre

*

Les données sur l'inflation des producteurs en juillet et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont attendues

*

Deere et Tapestry se plaignent des droits de douane américains

(Mise à jour des résultats de Deere et Tapestry) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi après une forte hausse à Wall Street cette semaine et les investisseurs attendaient de nouvelles données économiques pour évaluer le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les données reflétant la faiblesse du marché du travail ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain, malgré un autre rapport suggérant que les pressions sous-jacentes sur les prix sont à la hausse.

Les attentes d'une Fed dovish ont encouragé les investisseurs à se tourner vers des actions plus risquées, envoyant l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC à des niveaux records au cours des deux dernières sessions, et mettant le Dow Jones .DJI à portée de main d'un record historique.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la banque centrale en septembre et s'attendent à des baisses de même ampleur en octobre et en décembre.

Les analystes n'en sont pas si sûrs.

"Le marché est trop satisfait de la certitude apparente que la Fed réduira ses taux le mois prochain, en particulier avec une inflation qui a été supérieure à l'objectif pendant 53 mois consécutifs, et qui évolue clairement dans la mauvaise direction", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

Un rapport a également montré que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'est opposée à la nécessité d'une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain, un jour après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait déclaré qu'une réduction agressive d'un demi-point était possible .

À 07h10 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 2 points, ou stable, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3,5 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 13,25 points, ou 0,06%.

L'accent est maintenant mis sur une série de données attendues à 8h30 ET, y compris les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'indice des prix à la production pour le mois de juillet, à un moment où les marchés sont également préoccupés par la qualité des données économiques.

Certains éléments du rapport sur l'inflation des prix à la production alimentent la jauge d'inflation préférée de la Fed - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

La reprise de Wall Street depuis les plus bas d'avril a également élevé les valorisations du S&P 500 au-delà des moyennes à long terme, grâce aux bénéfices plus élevés que prévu des grandes entreprises et à une plus grande clarté sur les accords commerciaux.

"Je maintiens mon orientation haussière sur les actions. Franchement, il est difficile de ne pas le faire - la croissance des bénéfices est impressionnante, le ton sur le commerce devient beaucoup plus doux, l'économie reste résiliente et, même si ce dernier point vacille, la Fed (a) une grande marge de manœuvre pour assouplir sa politique", a déclaré M. Brown.

Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre , grâce à l'essor de l 'intelligence artificielle. Les actions étaient en baisse de 1 % dans les échanges de pré-marché.

Deere & Co DE.N a chuté de 7,7 % après que le fabricant d'équipements agricoles a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et a resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 12 % après que le fabricant de sacs à main Coach a affiché des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.

Les deux sociétés ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leurs activités.

Plus tard dans la journée, les investisseurs écouteront également les remarques du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.