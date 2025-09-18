Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq atteignent des niveaux record après la baisse des taux d'intérêt de la Fed ; Intel monte en flèche

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,67%, S&P 500 0,86%, Nasdaq 1,18%

Nucor chute après des prévisions trimestrielles négatives

Intel saute alors que Nvidia prend une participation de 5 milliards de dollars dans l'entreprise

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage sont attendues à 8:30 a.m. ET

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la banque centrale américaine,tandis qu'Intel a grimpé après que Nvidia a décidé de prendre une participation dans la société.

Intel INTC.O a bondi de 31% dans les échanges avant bourse après que Nvidia NVDA.O ait déclaré jeudi qu'elle investirait 5 milliards de dollars, apportant son poids à la fonderie de puces américaine en difficulté, mais s'est abstenue de donner à Intel un accord de fabrication crucial.

Nvidia était en hausse de 2,6 %, rebondissant après les baisses de mercredi, suite à un rapport indiquant que les entreprises technologiques chinoises pourraient cesser d'acheter ses puces.

Advanced Micro Devices AMD.O , le concurrent d'Intel, a glissé de 2,9 %.

Entre-temps, après laréduction très attendue, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que le ralentissement du marché de l'emploi était une priorité pour la banque centrale, indiquant que d'autres réductions pourraient suivre lors de ses réunions d'octobre et de décembre.

Les investisseurs tablent sur des réductions de 44,6 points de base d'ici fin 2025, soit près de deux réductions d'un quart de point, selon les données compilées par LSEG.

Les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYc1 ont gagné 1,6 %, car ces entreprises sont susceptibles de mieux se comporter dans un environnement de taux d'intérêt bas.

m. Powell a qualifié cette décision de "gestion du risque", soulignant qu'il s'agissait d'une forme d'assurance contre les signes croissants de faiblesse du marché du travail", a déclaré Jean Boivin, directeur de l'Institut d'investissement BlackRock.

"Tout assouplissement futur de la politique monétaire serait conditionné par des données confirmant que la faiblesse du marché de l'emploi est réelle et persistante."

À 07:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 311 points, soit 0,67%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 57 points, soit 0,86% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 283,5 points, soit 1,18%.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ont également semblé s'estomper, car les tentatives de l'administration du président Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook ont échoué et le gouverneur Stephen Miran, assermenté mardi, a été le seul dissident de la décision, appelant à une réduction plus importante de 50 points de base.

La décision de la Fed devrait renforcer le récent rebond de Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers au cours de plusieurs séances, stimulés par les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire et le renouveau des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les trois indices ont progressé jusqu'à présent en septembre - un mois historiquement mauvais pour les actions américaines - où le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Une lecture hebdomadaire des demandes d'allocations chômage est attendue avant l'ouverture des marchés.

Parmi les actions, CrowdStrike CRWD.O a gagné 6% après qu'au moins deux courtiers aient relevé leur objectif de prix sur le titre.

Nucor NUE.N a glissé de 3,8% après que l'entreprise sidérurgique ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices du troisième trimestre diminuent dans ses trois secteurs d'activité.

Nike NKE.N a augmenté de 1,9% après que RBC ait relevé le distributeur de vêtements de sport de "performance sectorielle" à "surperformance".

Radian Group RDN.N a augmenté de 4,1 % après que l'assureur hypothécaire a déclaré qu'il achèterait l'assureur spécialisé du Lloyd's basé au Royaume-Uni, Inigo, pour 1,7 milliard de dollars.