Les contrats à terme de Wall Street sont mitigés, les marchés cherchant des indices sur l'imminence d'une décision de la Fed

Futures: Dow en hausse de 0,05%, S&P 500 en hausse de 0,33%, Nasdaq en hausse de 0,56%

La Deutsche Bank prévoit que le S&P 500 atteindra 8 000 d'ici à la fin de 2026

Bristol Myers progresse après les données positives de ses rivaux sur les dernières phases de développement

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les contrats à terme américains étaient mitigés lors d'échanges agités lundi, les investisseurs ayant évalué les chances d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre, tout en examinant les nouvelles données à la recherche d'indices sur la prochaine décision de la banque centrale.

Les actions ont connu une période de volatilité ce mois-ci, les investisseurs craignant que le boom de l'intelligence artificielle ne se transforme en bulle, tandis que la fermeture prolongée du gouvernement américain a privé Wall Street des données économiques dont elle a besoin pour évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

Les remarques accommodantes de l'influent président de la Fed de New York, John Williams , ont offert un peu de répit sur le front politique la semaine dernière, mais ont également reflété la division des décideurs politiques à l'approche de la réunion du FOMC de décembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs estiment à 75 % la probabilité que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 42 % une semaine plus tôt.

"Notre hypothèse de base reste que le FOMC procédera à une nouvelle baisse. Toutefois, il sera difficile de convaincre les "nombreux" décideurs politiques qui préconisent de maintenir les taux inchangés pour le reste de l'année de pencher en faveur d'une réduction, compte tenu de l'absence de statistiques américaines clés", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

À 07:01 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 24 points, soit 0,05%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 22 points, soit 0,33%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 136,5 points, soit 0,56%

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production pour le mois de septembre sont attendues tout au long de la semaine, avant le début de la saison des achats de Noël, qui commence jeudi avec la fête de Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Les habitudes de consommation, qui constituent l'épine dorsale de l'économie américaine, seront examinées de près à un moment où de nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements , où des données officielles retardées ont fait état d'une hausse du chômage et où les droits de douane américains ont pesé sur l'humeur .

Le National Retail Federal a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis dépassent pour la première fois les 1 000 milliards de dollars . La semaine dernière, Walmart, la plus grande chaîne de magasins des États-Unis, a relevé ses prévisions annuelles . Les actions de Walmart < WMT.N > étaient en hausse de 0,2 % dans les échanges avant bourse.

Les bénéfices des sociétés orientées vers la consommation, notamment Dick's Sporting Goods DKS.N et Best Buy BBY.N , sont attendus plus tard dans la semaine.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA VALORISATION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES PERSISTENT

Malgré les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare de l'IA, la semaine dernière, les valorisations exagérées du secteur technologique ont perturbé les marchés pendant la majeure partie du mois.

Les principaux indices de Wall Street se dirigent maintenant vers des pertes mensuelles en novembre, avec l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC en voie de connaître leurs plus fortes baisses depuis que les craintes d'une hausse des tarifs douaniers ont déclenché un mouvement de repli en mars.

Deutsche Bank a dissipé une partie de la morosité, en prévoyant que le S&P 500 .SPX atteindrait 8 000 d'ici la fin de 2026, en citant la résistance des bénéfices des entreprises et les gains induits par l'IA - l'appel le plus haussier parmi les principales maisons de courtage mondiales.

Entre-temps, Bristol-Myers BMY.N a gagné 3,8 % après que son rival européen Bayer BAYGn.DE a dévoilé des données positives sur les derniers stades de développement de son médicament cardiovasculaire .

Certains assureurs de santé et opérateurs hospitaliers américains ont gagné après qu'un rapport ait indiqué que le plan de santé de Trump pourrait voir des extensions de subventions pour deux ans.

Centene CNC.N a bondi de 6,2%, Oscar health OSCR.N a augmenté de 13,8%, Molina healthcare MOH.N était en hausse de 3,8% et Unitedhealth UNH.N a gagné 1,1%.