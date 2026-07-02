Les contrats à terme de Wall Street sont en demi-teinte alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi

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* Contrats à terme: le Dow Jones et le S&P 500 stables, le Nasdaq en baisse de 0,24 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée jeudi, les investisseurs restant sur la réserve dans l'attente du rapport sur l'emploi du mois de juin, tandis que l'absence de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient a également pesé sur le moral des marchés.

Les marchés ont connu une séance mouvementée mercredi, les principaux indices clôturant en baisse à la suite des commentaires du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

M. Warsh a déclaré que les risques d’inflation s’étaient atténués, mais s’est engagé à respecter strictement l’objectif d’inflation de 2 % de la banque centrale américaine, promettant de « décevoir » tous ceux qui s’attendaient à une politique monétaire accommodante.

Le président américain Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à une baisse des coûts d’emprunt et a critiqué le prédécesseur de M. Warsh, Jerome Powell, pour avoir maintenu les taux à un niveau élevé pendant trop longtemps.

« Les marchés ont connu un début de troisième trimestre mouvementé », a écrit dans une note un groupe d’analystes de la Deutsche Bank, dirigé par Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique.

Ils ont toutefois noté qu’il régnait encore « un certain optimisme » parmi les investisseurs.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s’attendent à au moins une hausse des taux de la Fed cette année.

Certaines données récentes suggèrent que le marché du travail est stable, ce qui pourrait donner à la banque centrale une plus grande marge de manœuvre pour relever ses taux afin de contenir l’inflation, sans risquer de répercussions significatives sur l’emploi.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont conclu mercredi une série de pourparlers indirects sans qu’aucun signe ne laisse entrevoir de progrès vers une paix durable, ce qui ajoute une couche supplémentaire d’incertitude.

Les investisseurs auront une nouvelle lecture de la santé du marché du travail lorsque le rapport très attendu sur les emplois non agricoles sera publié plus tard dans la journée de jeudi.

Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit que l’emploi non agricole a probablement progressé de 110 000 postes le mois dernier, après une hausse de 172 000 en mai.

Toutefois, certains estiment que ces données pourraient être faussées par les embauches liées à la Coupe du monde de la FIFA.

« En conséquence, les marchés devraient accorder davantage d’importance au rapport sur l’IPC de juin (indice des prix à la consommation), attendu le 14 juillet, car les données sur l’inflation offriront une vision plus claire de l’économie », a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

À 5 h 00 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 13 points, soit 0,02 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 3 points, soit 0,04 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 72,5 points, soit 0,24 %.

Plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé en pré-ouverture, SanDisk SNDK.O et Arm Holdings ARM.O perdant respectivement 2,6 % et 2,1 %.

Bending Spoons BSP.O , propriétaire de Vimeo, a reculé de 3,1 % au lendemain de ses débuts en bourse sur le Nasdaq, où son titre avait bondi de 40 %.