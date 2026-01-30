Les contrats à terme de Wall Street réduisent leurs pertes alors que Trump nomme Warsh à la présidence de la Fed

Futures en baisse: Dow 0,3%, S&P 500 0,3%, Nasdaq 0,5%

Contrats à terme sur le Russell 2000 en baisse de 0,6%

Baisse marginale des actions Apple après les résultats trimestriels

Les mineurs d'or et d'argent chutent en suivant les prix des métaux

(Mise à jour des prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont réduit leurs pertes vendredi, après que le président Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine.

Les contrats à terme ont baissé pendant la nuit, tandis que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont grimpé jeudi après que les médias aient rapporté que la Maison Blanchese préparait à ce que Trump nomme Warsh comme prochain président de la Fed.

La réaction des marchés financiers a été largement modérée après l'annonce de M. Trump vendredi. M. Warsh est considéré comme un personnage relativement modéré qui est notamment plus prudent dans le déploiement d'une forte stimulation monétaire malgré sa préférence pour des taux plus bas.

"En termes d'impact sur le dollar, il est neutre et pour les marchés d'actions, il est également neutre", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

"Il reste favorable à des taux plus bas, ce qui soutient les actifs à risque. Mais d'un autre côté, il souhaite réduire de manière significative le bilan de la Fed, ce qui a largement contribué à la forte hausse des prix des actifs", a ajouté M. Haddad.

La nomination met un terme à un processus de plusieurs mois qui a souvent ressemblé à une audition publique, puisque M. Warsh, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett et d'autres candidats de premier plan, dont le gouverneur en exercice de la Fed Christopher Waller et l'initié de Wall Street Rick Rieder, sont apparus régulièrement à la télévision pour exposer leurs idées sur l'économie et la politique de la Fed.

À 06:58 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 130 points, soit 0,26%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 22,5 points, soit 0,32% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 118,5 points, soit 0,46%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1

.RUT , qui est plus sensible aux taux d'intérêt, ont baissé de 0,7 %.

L'indice de volatilité CBOE - la "jauge de la peur" de Wall Street - était proche de ses plus bas niveaux à 17,80 points.

Les indices ont été secoués jeudi, le Nasdaq chutant de plus de 2 % avant de terminer en baisse de 0,7 %. Le S&P a également clôturé en baisse de 0,1 % après avoir chuté de plus de 1 %.

Microsoft MSFT.O a enregistré sa pire journée depuis mars 2020 après que son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée n'ait pas impressionné, ce qui a déclenché un vaste mouvement de vente de produits technologiques à Wall Street jeudi.

Ses actionsont augmenté de 0,6 % dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, Apple AAPL.O a prévu une croissance du chiffre d'affaires plus élevée que prévu, allant jusqu'à 16 %, pour le trimestre de mars, mais a averti que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité.

Les actions du fabricant de l'iPhone étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché.