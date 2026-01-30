Italie: le taux de chômage au plus bas depuis 2004

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage en Italie s'est stabilisé en décembre 2025 pour atteindre 5,6% de la population active, soit un plus bas inédit depuis le début de ces statistiques en 2004, selon une estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Le taux de chômage était déjà tombé à 5,6% en novembre, même si une première estimation faisait état de 5,7%.

Cette moyenne est inférieure à celle de la zone euro, où le taux de chômage est revenu à 6,2% de la population active en décembre contre 6,3% le mois précédent, selon Eurostat.

La baisse du taux de chômage a notamment profité aux femmes, avec une baisse de 1,6% sur un an.

Le taux de chômage des jeunes a cependant augmenté, à 20,5% (+1,4 point sur un mois) mais reste proche des chiffres des deux dernières années.

Le taux d'inactifs (étudiants, retraités, hommes ou femmes au foyer) a également augmenté de 1,3% sur un an. Ils sont 12,5 millions, soit 33,7% de la population âgée de 15 à 64 ans.

Les demandeurs d'emploi en Italie sont désormais 1,43 million (-13,8% sur un an), pour 24,1 millions d'actifs (+0,3%), ce qui confirme un retour aux chiffres d'avant la crise financière de 2007-2008.