Les contrats à terme de Wall Street reculent sous l'effet de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; Netflix s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,5%, S&P 500 -0,8%, Nasdaq -1,6%

* Netflix recule après avoir déçu Wall Street avec ses prévisions de bénéfices

* Intuitive Surgical recule malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

(Mise à jour des cours; ajout des commentaires des analystes) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, alors que la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'intensifiait, contraignant les investisseurs à réévaluer la viabilité de la reprise alimentée par l'IA observée cette année, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont accentué la pression.

Après une course effrénée qui a propulsé les principaux indices de Wall Street à des niveaux records, les investisseurs ont commencé à se détourner des valeurs des semi-conducteurs, très prisées, alors que les inquiétudes concernant l’ampleur des dépenses liées à l’IA refaisaient surface.

Les valeurs des semi-conducteurs ont globalement reculé, prolongeant les pertes de la séance précédente, Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O reculant respectivement de 2,7% et 2,8% dans les échanges avant l’ouverture. L’ETF iShares Semiconductor

SOXX.O a reculé de 2,4%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint jeudi son plus bas niveau depuis près de deux mois et s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis mars 2025. Cet indice a perdu plus de 19% par rapport à son record de fin juin.

Les bons résultats de TSMC TSM.N , premier fabricant mondial de puces d’IA de pointe, et d’ASML ASML.O , principal fournisseur d’équipements haut de gamme pour la fabrication de puces, n’ont guère contribué à apaiser les inquiétudes quant à la pérennité du rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

“On passe d’une simple correction sur les valeurs des semi-conducteurs à un phénomène bien plus large. C’est particulièrement évident sur des indices comme le Nasdaq, qui a progressé si loin, si vite, en si peu de temps,” a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

Netflix NFLX.O a également pesé sur le moral des investisseurs après que le géant du streaming a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street. Son action a chuté de près de 10%.

Ce regain de volatilité a propulsé l’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, à son plus haut niveau depuis plus d’une semaine, avec une hausse de 1,36 point à 18,09.

À 7 h 07 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 272 points, soit 0,52%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 de 59,5 points, soit 0,79%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 454,25 points, soit 1,55%.

Les baisses enregistrées jeudi, tirées par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, avaient déjà donné le ton. Les principaux indices s’orientaient vers des baisses hebdomadaires, malgré un début initialement encourageant de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les grandes banques et des données d’inflation favorables en début de semaine.

Les risques géopolitiques pesaient également lourdement. L’Iran a déclaré avoir lancé de nouvelles attaques contre des installations américaines dans le Golfe, après une sixième nuit consécutive de frappes américaines sur des cibles militaires iraniennes.

Cette escalade fait suite à la rupture d’un cessez-le-feu fragile conclu le mois dernier et ravive les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique via le détroit d’Ormuz, attisant ainsi les pressions sur les prix.

“Il ne fait aucun doute que l’on craindra de voir une vague de ventes beaucoup plus importante, amplifiée par les événements entre les États-Unis et l’Iran,” a ajouté Chris Beauchamp.

Par ailleurs, les nouvelles accusations du président américain Donald Trump selon lesquelles la Chine se serait ingérée dans les élections américaines risquaient de compliquer la trêve fragile avec le dirigeant chinois Xi Jinping, à peine deux mois avant un sommet prévu à Washington.

Parmi les autres titres ayant influencé le marché avant l’ouverture, Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de 11,2%, alors même que le fabricant de dispositifs médicaux avait dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes chirurgicaux.