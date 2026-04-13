Les contrats à terme de Wall Street reculent, l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran alimentant l'angoisse des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,54%, S&P 500 0,63%, Nasdaq 0,65%

* Sandisk en hausse sur le Nasdaq-100

* Goldman Sachs lance la saison des résultats américains

(Mise à jour des prix, ajout de commentaires d'analystes) par Niket Nishant et Avinash P

Les contrats à terme de Wall Street ont glissé lundi après que les négociations entre les États-Unis et l'Iran au cours du week-end n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre.

Ces baisses indiquent que tout soulagement du cessez-le-feu conclu la semaine dernière pourrait être éphémère, soulignant les risques de miser trop lourdement sur des paris haussiers lorsque l'environnement géopolitique reste incertain.

Les principaux indices boursiers américains ont enregistré leur deuxième semaine consécutive de gains vendredi, dans l'espoir que les pourparlers de paix au Pakistan portent leurs fruits.

Lundi, cependant, le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 261 points, soit 0,54%, à 06:44 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 a chuté de 43,5 points, soit 0,63%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 a glissé de 165,5 points, soit 0,65%.

Pour ajouter au malaise, l'armée américaine est sur le point de commencer un blocus de tout le trafic maritime entrant ou sortant des ports iraniens et des zones côtières, dans le but d'augmenter la pression sur Téhéran.

"Pour les Iraniens qui, jusqu'à présent, ont eu l'impression que le temps jouait en leur faveur, cela met la pression sur leurs alliés pour qu'ils encouragent l'Iran à s'asseoir à la table des négociations pour conclure un accord", a déclaré Richard de Chazal, macro-analyste chez William Blair.

Le CBOE Market Volatility Index .VIX , la jauge de la peur sur le marché, a grimpé à 21,32 points.

Le changement de sentiment a également été visible dans d'autres classes d'actifs, les investisseurs se tournant vers le dollar américain, valeur refuge , tout en réduisant leur exposition aux actions dans toutes les zones géographiques .

Les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril , aggravant les craintes d'inflation après que les données de la semaine dernière ont montré qu'une hausse record du coût de l'essence et du diesel a provoqué la plus forte augmentation des prix à la consommation aux États-Unis en près de quatre ans au mois de mars.

"Nous sommes de nouveau dans le domaine d'un large éventail de résultats plausibles, allant d'un nouveau cycle de négociations au cours d'un cessez-le-feu inégal... à une reprise complète des hostilités", a déclaré Hasnain Malik, stratège de Tellimer pour le risque géopolitique et les actions des pays émergents.

L'attention des investisseurs se tourne maintenant vers le début de la saison des résultats américains, avec Goldman Sachs

GS.N qui devrait publier son rapport avant la cloche. Les commentaires des dirigeants du géant de la banque d'investissement seront analysés à la recherche d'indices sur l'impact du conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa septième semaine, sur l'économie et les marchés de capitaux .

Les actions de Goldman ont progressé de 0,3 % dans les échanges de pré-marché, surpassant la plupart de ses pairs de Wall Street.

Les valeurs liées aux voyages ont baissé , avec des transporteurs tels que Delta Air Lines DAL.N et JetBlue Airways JBLU.O en baisse de 1,8 % et 1,9 %, respectivement, sur les inquiétudes que la hausse des prix du pétrole pourrait faire augmenter les coûts du carburant.

Les valeurs énergétiques ont progressé, Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N gagnant respectivement 2,2 %, 2,5 % et 2,8 %.

Sandisk SNDK.O a augmenté de 1,4% en début de séance, le fabricant de puces mémoire étant en passe de rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 avril.