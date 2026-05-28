Les contrats à terme de Wall Street reculent en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient ; les chiffres de l'inflation sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,22 %, S&P 500 -0,25 %, Nasdaq -0,51 %

* Marvell Technology et HP en baisse après la publication de leurs résultats

* Dollar Tree en hausse après avoir relevé ses prévisions

* Les entreprises de drones en hausse suite à des informations faisant état de discussions sur un financement par l'administration Trump

* Données PCE d'avril à 8h30 (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement reculé jeudi, alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a tempéré les espoirs d'un accord de paix imminent, tandis que les investisseurs attendaient des données clés sur l'inflation susceptibles de modifier les anticipations de taux d'intérêt. Téhéran a pris pour cible une base aérienne américaine , jeudi, après que Washington eut lancé de nouvelles frappes. Cette action est intervenue quelques heures après que le président Donald Trump eut rejeté un article selon lequel il serait sur le point de conclure un accord de compromis avec l'Iran.

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 2%, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz venant aggraver les craintes inflationnistes.

Les données sur les dépenses de consommation des ménages, qui seront publiées plus tard dans la journée et constituent la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, seront suivies de près afin d'y déceler des indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

“Un chiffre supérieur aux prévisions renforcera encore les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et alimentera la probabilité d’une hausse des taux d’ici la fin de l’année”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

“Un chiffre conforme aux attentes – ou, idéalement, inférieur aux prévisions – pourrait apaiser les anticipations de hausse des taux, mais ne mettra pas fin à l'idée d'un resserrement de la politique monétaire tant que les incertitudes géopolitiques persisteront et que les prix de l'énergie resteront élevés.”

Les marchés monétaires s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec quelques chances d'une hausse de 25 points de base en décembre.

À 7h03 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 111 points, soit 0,22%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 19 points, soit 0,25%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 153 points, soit 0,51%.

L'OPTIMISME ENVERS L'IA ET LA CROISSANCE DES BÉNÉFICES ALIMENTENT LA REMONTÉE DU MARCHÉ

Le regain de confiance dans l'IA et la dynamique de croissance des bénéfices ont soutenu la récente reprise, les trois principaux indices clôturant mercredi à des niveaux records.

Le S&P 500 .SPX était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023. Parmi les mouvements avant l'ouverture, l'action Marvell Technology MRVL.O a reculé de 2,7% après la publication de ses résultats du premier trimestre . Les actions de la société ont plus que doublé depuis le début de l'année. HP HPQ.N a reculé de 1,2% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre , la société ayant averti que la hausse des coûts de la mémoire pèserait sur ses marges.

Snowflake SNOW.N a bondi de 37,6% après que la société d'analyse de données a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annoncé un contrat de cinq ans portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O . Ses concurrents Datadog

DDOG.O et MongoDB MDB.O ont respectivement progressé de 5,7% et 10,7%.

Dollar Tree DLTR.O a grimpé de 10,9% après que le distributeur discount a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Le distributeur d'électronique Best Buy BBY.N a gagné 4,9% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations. Les entreprises spécialisées dans les drones ont progressé après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer des entreprises de drones. Unusual Machines UMAC.A a bondi de 27,6%, tandis qu'AeroVironment AVAV.O et Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O ont chacune gagné 9,8%.