Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les résultats des géants de la tech ravivent les craintes concernant les dépenses en IA ; le pétrole bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,3 %, S&P 500 -0,3 %, Nasdaq -0,3 %

* La flambée des cours du pétrole ravive les craintes d'inflation

* Alphabet recule après avoir revu à la hausse ses prévisions d'investissements pour l'exercice

* Lockheed Martin progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

* ServiceNow bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de détails) par Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, alors que les inquiétudes liées aux dépenses importantes en matière d’IA ont refait surface après la publication de la première vague de résultats des géants de la tech, tandis qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole, liée à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient, a pesé sur le moral des investisseurs.

Les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sociétés à très forte capitalisation dites des « Magnificent Seven » à publier leurs résultats cette saison, n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

Alphabet a enregistré la plus forte croissance trimestrielle de son histoire dans son activité de cloud computing, mais ces résultats n’ont guère rassuré les investisseurs, l’attention s’étant portée sur ses projets de dépenses accrues.

L'action de la société mère de Google a chuté de 3,6 % en pré-ouverture.

Tesla a chuté de 6 % après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre, pour la première fois en plus de deux ans.

“Alphabet et Tesla illustrent deux étapes très différentes du cycle d’investissement dans l’IA”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

“Alphabet commence à démontrer ce lien. Tesla doit encore prouver que ses projets ambitieux peuvent passer du stade de la promesse technologique à celui des rendements commerciaux.”

Les plans d’investissement resteront au centre de l’attention lorsque d’autres grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats la semaine prochaine, les investisseurs se demandant si les sommes colossales injectées dans l’IA se traduisent par des rendements significatifs, et si la croissance des bénéfices peut justifier les valorisations boursières élevées.

Les inquiétudes géopolitiques ont accentué la pression. Après des mois durant lesquels les investisseurs se sont concentrés sur le détroit d’Ormuz, l’attention s’est déplacée vers la mer Rouge , où les Houthis, alliés de l’Iran et contrôlant des zones proches du détroit de Bab el-Mandeb, ont ouvert un nouveau front dans la crise au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent ont atteint 98 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis début juin. O/R

La flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, poussant les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, à leur plus haut niveau depuis 17 mois, les traders pariant de plus en plus sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dès la semaine prochaine.

US/

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité d’environ 35 % d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, contre 12 % il y a une semaine. Les anticipations d’une mesure similaire en septembre s’établissent à 55 %.

Le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage, attendu à 8 h 30 (heure de l'Est), pourrait fournir de nouveaux indices sur la santé de l'économie.

À 6 h 51 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 142 points, soit 0,27 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 20,25 points, soit 0,27 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 81,5 points, soit 0,28 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont récemment connu une période de volatilité, ont affiché des résultats mitigés. Texas Instruments TXN.O a chuté de 4 % malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

Le géant de la défense Lockheed Martin LMT.N a progressé de 5,4 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour 2026 .

ServiceNow NOW.N a bondi de 7 % après que l’éditeur de logiciels d’entreprise a revu à la hausse, pour la deuxième fois, ses prévisions de chiffre d’affaires annuel issu des abonnements .