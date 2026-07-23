Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les résultats des géants de la tech ravivent les craintes concernant les dépenses en IA ; le pétrole bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,4 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -0,4 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, alors que les inquiétudes liées aux dépenses massives en matière d’intelligence artificielle ont refait surface après la publication de la première vague de résultats des géants de la tech, tandis qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole, liée à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient, a pesé sur le moral des investisseurs.

Les investisseurs ont réagi avec pessimisme aux résultats d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sociétés à très forte capitalisation surnommées les “Magnificent Seven” à publier leurs résultats cette saison.

Alphabet a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle jamais enregistrée dans son activité de cloud computing, mais ces résultats n’ont guère rassuré les investisseurs, l’attention s’étant portée sur ses projets de dépenses accrues.

L'action de la société mère de Google a chuté de 3,9 % en pré-ouverture.

Tesla a chuté de 5,8 % après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre, pour la première fois en plus de deux ans.

“Alphabet et Tesla illustrent deux étapes très différentes du cycle d’investissement dans l’IA”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

“Alphabet commence à démontrer ce lien. Tesla doit encore prouver que ses projets ambitieux peuvent passer du stade de la promesse technologique à celui des rendements commerciaux.”

Les plans d’investissement resteront au centre de l’attention lorsque d’autres grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats la semaine prochaine, les investisseurs se demandant si les sommes colossales injectées dans l’IA se traduisent par des rendements significatifs, et si la croissance des bénéfices peut justifier les valorisations boursières élevées.

Les inquiétudes géopolitiques ont accentué la pression. Après des mois durant lesquels les investisseurs se sont concentrés sur le détroit d’Ormuz, l’attention s’est déplacée vers la mer Rouge , où les Houthis, alignés sur l’Iran et contrôlant des zones proches du détroit de Bab el-Mandeb, ont ouvert un nouveau front dans la crise au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent ont atteint 98 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis début juin. O/R

La flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, poussant les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, à leur plus haut niveau depuis 17 mois, les opérateurs pariant de plus en plus sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dès la semaine prochaine.

US/

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité d’environ 35 % d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, contre 12 % il y a une semaine. Les anticipations d’une mesure similaire en septembre s’établissent à 55 %.

À 5 h 37 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 225 points, soit 0,43 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 29,25 points, soit 0,39 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 109 points, soit 0,37 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont récemment connu une période de volatilité, ont affiché des résultats mitigés. Texas Instruments TXN.O a chuté de 5,2 % malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

L'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a chuté de 8,8 % alors même qu'il avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.

ServiceNow NOW.N a bondi de 8,1 % après que l’éditeur de logiciels d’entreprise a revu à la hausse, pour la deuxième fois, ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux abonnements .