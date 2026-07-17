Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs s'accélère ; Netflix s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,7%, S&P 500 -1%, Nasdaq -2%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, alors que la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'intensifiait, contraignant les investisseurs à réévaluer la pérennité de la hausse alimentée par l'IA observée cette année, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont accentué la pression.

Après une course effrénée qui a propulsé les principaux indices de Wall Street à des niveaux records, les investisseurs ont commencé à se détourner des titres des semi-conducteurs, très prisés, alors que les inquiétudes concernant l’ampleur des dépenses liées à l’IA refaisaient surface.

Les valeurs des semi-conducteurs étaient globalement en baisse, prolongeant les pertes de la séance précédente. Les fabricants de puces mémoire, qui figuraient parmi les grands gagnants de l’année, ont fortement chuté pour la deuxième journée consécutive dans les échanges avant l’ouverture, SanDisk

SNDK.O , Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O et Micron Technology MU.O enregistrant des baisses comprises entre 4,6% et 6,5%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint jeudi son plus bas niveau depuis près de deux mois et s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis mars 2025.

Netflix NFLX.O a également pesé sur le moral des investisseurs après que le géant du streaming a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street. Son action a chuté de 9,4%.

Ce regain de volatilité a propulsé l’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, à son plus haut niveau depuis plus d’une semaine, avec une hausse de 1,8 point à 18,53.

À 4 h 55 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 352 points, soit 0,67%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 de 78,25 points, soit 1,03%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient quant à eux de 598,25 points, soit 2,05%.

La séance de jeudi s’était déjà déroulée sur une note baissière, les pertes enregistrées par les fabricants de puces électroniques ayant entraîné l’ensemble du marché à la baisse. Les principaux indices s’orientaient également vers des baisses hebdomadaires, malgré un début initialement optimiste de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les grandes banques et des données d’inflation favorables en début de semaine.

Les risques géopolitiques pesaient également lourdement. L’Iran a déclaré vendredi avoir lancé de nouvelles attaques contre des installations américaines dans le Golfe, après une sixième nuit consécutive de frappes américaines sur des cibles militaires iraniennes.

Cette escalade fait suite à la rupture d’un cessez-le-feu fragile conclu le mois dernier et ravive les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique via le détroit d’Ormuz.

Par ailleurs, les nouvelles accusations du président américain Donald Trump selon lesquelles la Chine se serait ingérée dans les élections américaines risquaient de compliquer une trêve fragile avec le dirigeant chinois Xi Jinping, à seulement deux mois d’un sommet prévu à Washington.

Parmi les autres titres ayant influencé les cours avant l’ouverture, Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de 10,8%, alors même que le fabricant de dispositifs médicaux avait dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes chirurgicaux.