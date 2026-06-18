Les contrats à terme de Wall Street rebondissent, l'optimisme autour de l'accord entre les États-Unis et l'Iran contrebalançant la position restrictive de la Fed ; Intel en hausse

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,38%, S&P 500 +0,72%, Nasdaq +1,36%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont rebondi vendredi après la vague de ventes de la séance précédente, l'optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant soutenu les actions des entreprises technologiques, notamment Intel, atténuant ainsi les craintes d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président Warsh.

L'action Intel INTC.O a progressé de 9,3% en pré-ouverture après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'Apple

AAPL.O avait accepté de collaborer avec l'entreprise pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

D'autres valeurs technologiques ont également progressé. Nvidia NVDA.O a gagné 1%, tandis que Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont chacune progressé de 4%.

Les trois indices ont chuté jeudi après que les investisseurs ont intégré dans leurs anticipations les hausses de taux de la Fed, le président Kevin Warsh ayant souligné la nécessité de maîtriser l’inflation, tandis que d’autres responsables politiques prévoyaient une hausse des taux d’intérêt plus tard dans l’année.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50% d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27% mercredi.

"La combinaison d’une nouvelle direction à la Fed, de prévisions bellicistes et d’une grande divergence d’opinions implique un seuil plus élevé pour toute action à court terme, quelle que soit la direction choisie", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"À notre avis, cela laisse présager une longue période de statu quo en matière de politique monétaire, les ajustements significatifs étant plus probables une fois que le processus du groupe de travail sera achevé et que le comité aura une vision plus claire des perspectives économiques."

Néanmoins, la chute des cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois a entretenu l’espoir que l’inflation puisse être maîtrisée sans hausse des taux d’intérêt.

Les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire que leurs présidents ont signé pour mettre fin à la guerre, prolongeant le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif.

À 5h01 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 gagnaient 199 points, soit 0,38%, les contrats E-mini S&P 500

EScv1 progressaient de 54 points, soit 0,72%, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 403,25 points, soit 1,36%.

Les marchés ont regagné le terrain perdu lors de la chute de début juin, grâce à une économie résiliente, à un rebond qui s’étend au-delà des valeurs technologiques et à l’optimisme suscité par un accord entre les États-Unis et l’Iran, qui a redonné confiance aux investisseurs.

Les données économiques publiées jeudi ont montré que les ventes au détail américaines avaient progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence.

Le Nasdaq .IXIC et l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI étaient en passe de terminer la semaine en hausse pour la deuxième semaine consécutive avant le jour férié du "Juneteenth" vendredi.

Parmi les autres valeurs en forte hausse en début de séance, Rumble RUM.O a bondi de 16,2% après avoir changé de nom pour devenir RUM Group et finalisé l’acquisition de la société allemande Northern Data, spécialisée dans l’IA dans le cloud.

Smith & Wesson SWBI.O a quant à lui bondi de 16,6% après avoir annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre.