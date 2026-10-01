Les contrats à terme de Wall Street progressent, les valeurs liées à l'IA et au conseil compensant les inquiétudes sur le marché obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,08 %, le S&P de 0,23 % et le Nasdaq de 0,54 %

* Les perspectives de Micron stimulent les transactions liées à l'IA et les valeurs du secteur des puces électroniques

* Constellation en hausse après la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

(Mise à jour des cours et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, soutenus par la hausse des valeurs des semi-conducteurs et du conseil, alors même que les inquiétudes liées à l'inflation et à l'endettement public croissant ont poussé les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes de Micron Technology MU.O et les engagements de ses clients à hauteur de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ont renforcé la confiance dans le secteur de l’IA.

Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont respectivement progressé de 0,7 % et 0,5 % dans les échanges avant l’ouverture, tandis que Lam Research LRCX.O a gagné 2,2 %. L’action Micron a toutefois reculé d’environ 0,9 % après avoir presque quadruplé cette année.

Accenture ACN.N a bondi de 16,4 % après que le cabinet de conseil a annoncé une prévision de croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieure aux estimations, entraînant dans son sillage ses concurrents. Cognizant CTSH.O a grimpé de 8,3 %, tandis que la valeur phare IBM IBM.N a progressé de 5,9 %.

Le climat est toutefois resté fragile, les marchés obligataires mondiaux ayant subi de nouvelles pressions: la hausse des coûts de l’énergie a attisé les craintes inflationnistes et les investissements massifs dans les infrastructures d’intelligence artificielle ont renforcé les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a atteint 5,3423 %, son plus haut niveau depuis 2002 , au lendemain d’un trimestre qui a été le pire pour les bons du Trésor depuis 1994.

« Malgré ces inquiétudes, les investissements liés à l’IA continuent de propulser les marchés, tandis que d’autres opportunités se présenteront dans des segments du marché peut-être plus défensifs ou à l’abri de l’inflation », a déclaré Tim Armitage, stratège en investissement chez Quilter Cheviot.

L’indice Cboe VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street .VIX , a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et s’établissait en dernier à 16,31 points.

À 7 h 38 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 progressaient de 41 points, soit 0,08 %, et les contrats E-mini S&P 500 EScv1 gagnaient 17,75 points, soit 0,23 %. Les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 s’apprêtaient à clôturer en hausse de 164,25 points, soit 0,54 %.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,9 % après avoir annoncé son modèle phare d’IA, Gemini 4.

Wall Street a connu un mois de septembre mouvementé, le S&P 500 et le Dow Jones affichant des baisses mensuelles au cours de ce qui a toujours été un mois faible pour les actions, tandis que l’enthousiasme autour de l’IA a permis au Nasdaq d’enregistrer des gains.

Les données sur l'inflation publiées mercredi, plus faibles que prévu, ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci, les traders tablant désormais sur une probabilité de 63 % que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME Group.

« Les traders ont revu à la baisse leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale à court terme à la suite de la baisse de la confiance des consommateurs et des chiffres d’inflation, bien que les décideurs politiques aient continué à signaler leur soutien à une nouvelle hausse avant la fin de l’année », a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste de marché senior chez XM Trading.

Toutefois, l’inflation restant supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale, une hausse des taux en décembre reste envisageable.

Les déclarations des responsables de la politique monétaire Thomas Barkin, Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman et Lorie Logan pourraient apporter de nouveaux indices sur l’orientation de la politique monétaire.

Les investisseurs attendaient également les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage et le rapport de l’Institute for Supply Management sur l’activité manufacturière, attendus plus tard dans la journée.

Parmi les autres titres, Constellation Energy CEG.O a progressé de 3 % après que le fournisseur d’énergie a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec Amazon.com AMZN.O .

Rocket Lab RKLB.O a progressé de 4,6 % après que l’entreprise spatiale a décroché son plus gros contrat commercial de lancement d’Electron à ce jour, un contrat portant sur 20 lancements avec Synspective.