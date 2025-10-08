Les contrats à terme de Wall Street progressent, les commentaires de la Fed et le procès-verbal de sa réunion étant en ligne de mire

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,18%, S&P 500 0,16%, Nasdaq 0,22%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mercredi après des baisses un jour plus tôt, les investisseurs attendant les commentaires des intervenants de la Réserve fédérale et la publication du procès-verbal de la réunion de septembre de la banque centrale.

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de données économiques clés et la saison des bénéfices approchant, les traders sont susceptibles d'analyser chaque signal pour trouver des indices sur la croissance, l'inflation et les taux d'intérêt.

Les remarques du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, du gouverneur de la Fed, Michael Barr, de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

À 05:08 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 83 points, ou 0,18%, le U.S. S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 10,75 points, ou 0,16%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a grimpé de 54,25 points, ou 0,22%.

Malgré le repli de mardi, les actions sont proches de leurs niveaux records grâce à l'élan de l'intelligence artificielle et de la technologie. La reprise s'est poursuivie au cours d'une période habituellement creuse, les investisseurs ayant largement ignoré les informations liées à la fermeture du gouvernement, qui en est à son huitième jour.

Cependant, la prudence est évidente sous la surface, ce qui rend les actions vulnérables à un repli. L'or a dépassé les 4 000 dollars l'once pour la première fois, soulignant la forte demande de couverture dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis ont augmenté, avec Kinross Gold KGC.N et Gold Fields GFI.N en hausse de 1,9 % et 3,2 %, respectivement.

"Bien qu'il semble que nous ne soyons pas encore dans une bulle, les niveaux élevés de concentration du marché et la concurrence accrue dans l'espace de l'IA suggèrent que les investisseurs devraient continuer à se concentrer sur la diversification", ont écrit les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

Une série d'indicateurs alternatifs a mis en évidence un affaiblissement du marché du travail. La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, en se basant sur les données des sociétés de son portefeuille.

Ce chiffre est bien inférieur aux 54 000 emplois supplémentaires attendus par les économistes interrogés par Reuters dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, qui devait être publié la semaine dernière mais qui a été retardé par la fermeture du gouvernement .

Parmi les actions, FedEx FDX.N a chuté de 1,9 % en début de marché après que J.P. Morgan l'a rétrogradé de "surpondéré" à "neutre".

Les actions de Confluent CFLT.O ont augmenté de 19,8 % après que Reuters a rapporté que le fabricant de logiciels de flux de données explore une vente .