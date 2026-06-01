Les contrats à terme de Wall Street progressent, les avancées en matière d'IA prenant le pas sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,28 %, S&P 0,23 %, Nasdaq 0,29 %

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont grimpé lundi, démarrant le mois de juin sur une note positive, alors que la dernière offensive de Nvidia et Microsoft dans le domaine de l'IA a fait grimper les actions, malgré la persistance des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,6 % en pré-ouverture après que la société la plus valorisée au monde a dévoilé une nouvelle puce qui apporte des capacités d'IA aux ordinateurs portables et de bureau, dont la sortie est prévue cet automne.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à « réinventer le PC » pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a gagné 2,8 %.

Les autres fabricants de puces pour PC ont reculé. AMD

AMD.O et Intel ont chuté respectivement de 3,4 % et 2,9 %.

Le climat général était plus morose et les prix du pétrole ont grimpé après que la dernière série d'attaques entre les États-Unis et l'Iran a suscité des inquiétudes quant aux efforts de négociations visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis trois mois.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre au Moyen-Orient et par des résultats exceptionnels au premier trimestre.

Les investisseurs se tournent désormais vers le rapport sur l'emploi de vendredi, avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes croissantes d'inflation liées à la guerre en Iran.

Les traders tablent sur une probabilité de près de 70 % d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

À 5 h 18 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 143 points, soit 0,28 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 17,5 points, soit 0,23 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 86,75 points, soit 0,29 %.

Après que le fabricant de serveurs IA Dell DELL.N a publié des perspectives de résultats solides la semaine dernière, l'attention se portera mercredi sur les résultats de Broadcom

AVGO.O . Broadcom est le deuxième fabricant américain de puces en termes de capitalisation boursière, derrière Nvidia.

Les déclarations de nombreux responsables de la Fed et la publication du Beige Book seront également au centre de l'attention cette semaine, avant que la banque centrale n'entre samedi dans sa période de silence pré-réunion.

Du côté des entreprises, l'action Cadence Design Systems

CDNS.O a progressé de 8,2 % après le lancement d'un ingénieur autonome pour la conception de puces, optimisé par Nvidia.

Micron MU.O a progressé de 5,3 % à 1.022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1.000 dollars. Son action a bondi de près de 90 % en mai.