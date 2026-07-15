Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que les investisseurs évaluent les résultats ; PayPal bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,02 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,5 %

* BlackRock en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

(Mise à jour des cours; ajout du commentaire d'un analyste) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs décortiquaient un déluge de résultats d'entreprises et attendaient les données sur l'inflation des prix à la production attendues plus tard dans la séance, tandis que l'action PayPal s'envolait après l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars.

L'action BlackRock BLK.N a progressé de 4,4 % en pré-ouverture, après que le gestionnaire d'actifs a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à la remontée boursière qui a dopé la valeur des actifs de ses clients.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres de Morgan Stanley MS.N pour obtenir de nouveaux indices sur la santé des établissements financiers et l’activité des marchés de capitaux. Son titre a progressé de 1,6 %.

Les grandes banques américaines ont donné le coup d’envoi mardi de la saison des résultats du deuxième trimestre avec des résultats supérieurs aux attentes , soutenus par la vigueur des activités de trading et un rebond des opérations de fusion-acquisition.

PayPal Holdings PYPL.O a bondi de près de 22 % après que des sources ont indiqué à Reuters que la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action — ce qui représente une prime d'environ 28 % par rapport à son cours de clôture de mardi.

"Le secteur des paiements est depuis longtemps le théâtre d’une intense activité de rachats, et on peut se demander pourquoi PayPal n’a pas déjà été racheté", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

"Stripe et Advent voient manifestement une opportunité d’acquérir une entreprise qui est en difficulté, mais pas encore hors jeu."

La saison des résultats s’accélère à un moment crucial pour les actions. Le S&P 500 a grimpé de plus de 10 % cette année et a clôturé mardi à moins de 1 % de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception liée aux résultats des entreprises.

Les investisseurs attendaient également avec impatience la publication de l’indice des prix à la production (PPI) pour obtenir davantage d’indications sur les tendances inflationnistes, après que les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) publiés mardi, plus faibles que prévu, ont apaisé les craintes concernant une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés tablent actuellement sur une probabilité d’environ 17 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Cette probabilité était d’environ 41 % avant la publication des données de l’IPC.

Ce mercredi marque également le deuxième jour de la déposition du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, devant le Congrès . M. Warsh a déclaré mardi aux législateurs qu’un seul chiffre ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

À 7 h 00 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 11 points, soit 0,02 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 12 points, soit 0,16 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 160,25 points, soit 0,54 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient pour la plupart en hausse, contribuant à soutenir les contrats à terme sur le Nasdaq. L’action ASML cotée aux États-Unis ASML.O a progressé de 3,6 % après que le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs a revu à la hausse ses prévisions financières pour 2026, rassurant ainsi les investisseurs quant à la vigueur de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Sur le plan géopolitique, le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a menacé de fermer "tous les autres couloirs d’exportation dont bénéficient les États-Unis et leurs alliés", ont rapporté les médias iraniens, après que l’Iran eut fermé le détroit d’Ormuz et que les États-Unis eurent réimposé un blocus naval sur les ports iraniens.

Les actions d’Elevance Health ELV.N et de Johnson & Johnson JNJ.N ont chuté respectivement de 7,2 % et 1,7 % après la publication de leurs résultats trimestriels.