Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que le prix du pétrole recule dans l'attente des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,21%, S&P 500 +0,18%, Nasdaq +0,09%

* Dell et HP en hausse après les bons résultats de Lenovo

* Accelerant s'envole après l'accord de privatisation conclu avec Thoma Bravo

* Publication des chiffres de l'inflation des prix à la production et des demandes d'allocations chômage de juillet à 8h30 (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours, ajout de commentaires) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, alors que les cours du pétrole brut reculaient et que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation des prix à la production pour mieux cerner les pressions sur les prix et la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chutéd'environ 2%, après six séances consécutives de hausse, les investisseurs évaluant les perspectives d’un affaiblissement de la demande mondiale cette année et d’une augmentation des stocks de brut américains.

L’Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, restait fortement réduit.

"Bien que la volatilité des cours du pétrole reste un risque, nous ne considérons pas actuellement la hausse des prix de l’énergie comme une source de pression inflationniste sous-jacente durable", ont déclaré les analystes d’UBS Global Wealth Management dans une note.

Les chiffres des prix à la production du mois de juillet seront publiés à 8h30 (heure de l’Est). Cette publication fait suite aux données indiquant une inflation modérée des prix à la consommation en juillet, qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion .

Selon l’outil Fed Watch du CME, les acteurs du marché monétaire estimaient à 66% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés, contre une probabilité à peu près égale entre une hausse des taux et une pause mercredi.

Une nouvelle baisse de l’inflation sous-jacente des biens et services devrait atténuer la pression exercée sur les décideurs politiques pour qu’ils relèvent rapidement les taux d’intérêt, ont-ils indiqué.

À 7h00 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones

YMcv1 gagnaient 114 points, soit 0,21%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 14,25 points, soit 0,18%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 28,25 points, soit 0,09%.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a rebondi après avoir chuté de plus de 10% par rapport à ses plus hauts historiques il y a tout juste deux semaines, les résultats solides des géants de l’IA et de certaines valeurs technologiques ayant ravivé l’enthousiasme pour les titres liés à l’IA.

Le Dow .DJI et le S&P 500 .SPX oscillaient près de leurs plus hauts historiques, tandis que le Nasdaq .IXIC se situait à environ 2% de son propre sommet.

Cisco Systems CSCO.O , composante du Dow, a chuté de 5,8% bien que le fabricant d’équipements réseau ait annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

Dans l’ensemble, les résultats solides enregistrés dans plusieurs secteurs se sont avérés être le dernier facteur favorable aux actions américaines après un début mouvementé du second semestre 2026.

Le calendrier des résultats s’allège, plus de 430 entreprises du S&P 500 .SPX ayant déjà publié leurs résultats pour le trimestre clos en juin.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance affichaient une hausse, Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O progressant toutes de 0,3% à 0,5%.

Les fabricants d’ordinateurs Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N ont progressé respectivement de 3,6% et 2,6% dans les échanges avant l’ouverture, après que les résultats du chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes .

Cerebras Systems CBRS.O a chuté de plus de17% après que le concepteur de puces d’IA a manqué les estimations de chiffre d’affaires trimestriel . Son titre avait progressé d’environ 24% au cours des quatre dernières séances.

Accelerant ARX.N a bondi de 44% après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de privatiser la place de marché d’assurance dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars .

L'action Tapestry TPR.N a plongé de 8,3% malgré les prévisions de résultats annuels optimistes du propriétaire de Coach .

Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront le rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage, ainsi que les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, et de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond.