Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que l'attention se porte sur les résultats ; PayPal bondit

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,2 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,5 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé, les investisseurs se préparant à une nouvelle vague de résultats d'entreprises ainsi qu'à la publication, plus tard dans la journée de mercredi, des chiffres de l'inflation des prix à la production, tandis que l'action PayPal a bondi après l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars.

Les grandes banques américaines ont donné le coup d’envoi mardi de la saison des résultats du deuxième trimestre avec des résultats supérieurs aux attentes , soutenus par la vigueur des activités de trading et un rebond des opérations de fusion-acquisition.

BlackRock BLK.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la reprise boursière ayant fait grimper la valeur des actifs de ses clients. Son titre gagnait 1,9 % en pré-ouverture, sur des volumes de transactions faibles.

Les investisseurs attendent désormais les résultats de Morgan Stanley MS.N pour obtenir de nouveaux indices sur la santé des établissements financiers et l’activité des marchés de capitaux. Son titre progressait de 0,6 %.

Dans le même temps, PayPal Holdings PYPL.O a bondi de 18,5 % en pré-ouverture après que des sources ont indiqué que la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l’acquérir à 60,50 dollars par action, valorisant PayPal à plus de 53 milliards de dollars.

La saison des résultats s’accélère à un moment crucial pour les actions. Le S&P 500 a grimpé de plus de 10 % cette année et, à la clôture de mardi, se situait à moins de 1 % de son plus haut historique atteint début juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception concernant les résultats des entreprises.

Les investisseurs attendaient également avec impatience la publication de l’indice des prix à la production (PPI) pour obtenir davantage d’indications sur les tendances inflationnistes, après que les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) publiés mardi, plus faibles que prévu, ont apaisé les craintes concernant une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés tablent actuellement sur une probabilité d’environ 17 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Cette probabilité était d’environ 41 % avant la publication des données de l’IPC.

Ce mercredi marque également le deuxième jour de la déposition du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, devant le Congrès . M. Warsh a déclaré mardi aux législateurs qu’un seul chiffre ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

À 6 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 108 points, soit 0,2 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 13,5 points, soit 0,18 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 136,75 points, soit 0,46 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pour la plupart progressé, contribuant à la hausse des contrats à terme sur le Nasdaq. L’action ASML cotée aux États-Unis ASML.O a progressé de 3,8 % après que le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs a revu à la hausse ses prévisions financières pour 2026, rassurant ainsi les investisseurs quant à la vigueur de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Sur le plan géopolitique, le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a menacé de fermer "tous les autres couloirs d’exportation qui profitent aux États-Unis et à leurs alliés", ont rapporté les médias iraniens, après que l’Iran eut fermé le détroit d’Ormuz et que les États-Unis eurent réimposé un blocus naval sur les ports iraniens.